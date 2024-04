Barclays Visa Kreditkarte: die kostenlose Kreditkarte jetzt mit 25 € Startguthaben!

Kreditkarten-Tipp!

Die Barclays Visa Kreditkarte bietet finanziellen Spielraum mit flexiblen Rückzahlungsmöglichkeiten und zahlreichen Vorteilen wie weltweiter Gebührenfreiheit und kostenlosem Bargeldabheben.

In einer Welt, in der finanzielle Flexibilität und Freiheit entscheidend ist, bieten Kreditkarten eine bequeme Lösung. Dabei sollte sie am besten kostenlos sein, ohne Kontobindung und mit möglichst vielen Leistungen inklusive. Eine gute Option ist die Barclays Visa* Kreditkarte, die mit vielen attraktiven Vorteilen und 0 € Jahresgebühr lockt. Doch bevor Sie sich für diese Karte entscheiden, sollten Sie sich über ihre Vor- und Nachteile, Angebote und Gebühren informieren.

Alles auf einen Blick:

Die Barclays Visa* für 0 € Jahresgebühr

Jetzt mit 25 € Startguthaben (bei einem Kartenumsatz von 100 € innerhalb 4 Wochen)

Weltweit gebührenfreies Bezahlen und kostenloses Bargeldabheben

Bis zu 8 Wochen Zahlungsziel

0 % Finanzierung für Ausgaben unter 500 € mit einer Laufzeit von drei Monaten

Karte kann online beantragt werden, mit Video-Ident und digitaler Unterschrift

Vorteile

Finanzieller Spielraum: Die Karte bietet eine flexible Rückzahlungsoption, die es ermöglicht, die Monatsabrechnung entweder in Raten oder in festen Raten zurückzuzahlen, je nach individuellem Bedarf.

Weltweite Akzeptanz: Mit der Barclays Visa* Kreditkarte können Sie weltweit bezahlen, ohne sich Gedanken über Gebühren machen zu müssen. Zudem ist das Bargeldabheben an Geldautomaten kostenlos.

0 % Finanzierung: Für Ausgaben unter 500 € können Sie von einer 0 % Finanzierung mit einer Laufzeit von drei Monaten profitieren, was Ihnen zusätzliche Flexibilität bei größeren Anschaffungen bietet.

Schnelle Beantragung: Die Karte kann einfach online beantragt werden, und mit dem Video-Ident-Verfahren und der digitalen Unterschrift ist der Prozess schnell und unkompliziert.

Nachteile

Variable Zinssätze: Die Zinssätze für die Rückzahlung variieren je nach Rückzahlungsmethode und Bonität des Karteninhabers. Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, um unerwartete Kosten zu vermeiden. Bitte daher genau informieren, ab wann Zinsen bei Inanspruchnahme eines Kreditrahmens und bei Rückzahlung von Teilbeträgen anfallen. Der Sollzinssatz bei Barclays Visa beträgt aktuell 21,49 % p.a. Der zinsfreie Zeitraum beläuft sich auf 59 Tage.

Kartennutzungsgebühr: Es fallen standardmäßig keine Jahresgebühren an. Wenn Sie allerdings Ihre Rückzahlung per automatisierter monatlicher Lastschrift tätigen, fallen 2 € Kartennutzungsgebühr pro Monat an. Entscheiden Sie sich daher für eine Überweisung oder den Soforteinzug per App. Dann bleiben die Jahresgebühren bei 0 €.

Angebote und Gebühren im Detail:

Startguthaben: Neukunden erhalten ein attraktives Startguthaben von 25 €. Das Guthaben wird dann ausgezahlt, wenn Sie innerhalb von 4 Wochen nach Kartenerhalt einen Kartenumsatz von 100 € erzielt haben.

Rückzahlungsoptionen: Die Karte bietet verschiedene Rückzahlungsoptionen, darunter flexible Raten, fixe Raten und die Möglichkeit, den Gesamtbetrag auf einmal zurückzuzahlen. Einiges davon auch ganz ohne Gebühren. Zinsen: Die Barclays Visa* Kreditkarte bietet variable Zinssätze, die von Faktoren wie der Dauer der Kundenbeziehung und der Bonität abhängen. Es ist wichtig, die Zinsinformationen sorgfältig zu prüfen, um die Gesamtkosten zu verstehen. Zusätzliche Vorteile: Neben den finanziellen Vorteilen bietet die Karte auch zusätzliche Leistungen wie weltweite Absicherung und schnelle Hilfe über die Barclays App.

Fazit

Die Barclays Visa* Kreditkarte bietet eine Vielzahl von Vorteilen, darunter finanzielle Flexibilität, weltweite Akzeptanz und attraktive Angebote wie die 0 % Finanzierung. Dennoch sollten potenzielle Nutzer die damit verbundenen Gebühren und Zinssätze sorgfältig prüfen, um sicherzustellen, dass die Karte ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Mit der richtigen Nutzung ist die Barclays Visa Kreditkarte eine wertvolle Ergänzung und rundum ein sehr gutes kostenfreies Kreditkartenangebot.

Übrigens: Die aktuell besten kostenfreien Kreditkarten finden Sie in unserem Kostenlose Kreditkarten-Vergleich. Vergleichen Sie gerne dieses Angebot mit anderen Anbietern.