Leadership

Paul Achleitner, ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank und Veteran der Finanzwelt, hat aus vier Jahrzehnten Managementerfahrung mehr als 60 Führungsprinzipien destilliert. In seinem Buch "Erfahrung beschleunigen!" zeigt er Führungskräften, wie sie in einer "fluiden Welt" erfolgreich navigieren können.

Führung in der fluiden Welt neu denken

Die Welt hat sich fundamental verändert - und damit auch die Anforderungen an Führungskräfte. Wie aus einem Interview des Ex-Managers mit Business Insider hervorgeht, beschreibt Achleitner die heutige Zeit als "fluid": "Die Welt ist nicht einfach nur flach, sondern ändert sich ständig - sie ist fluid. Politische Konflikte, technologische Innovationen und staatliche Interventionen verändern wirtschaftliche Erfolgsfaktoren zum Teil dramatisch."

Wer­bung Wer­bung

Diese ständigen Veränderungen erfordern einen völlig neuen Führungsstil. Soziale Medien, permanente Transparenz und künstliche Intelligenz stellen Manager vor Herausforderungen, die es so noch nie gab. Institutionen und Führungskräfte müssen heute nicht nur traditionelle Leistungsansprüche erfüllen, sondern auch kontinuierlich ihre gesellschaftliche Legitimität unter Beweis stellen.

Optimismus als moralische Pflicht

Achleitner diagnostiziert der deutschen Wirtschaft einen gewissen Pessimismus und setzt dem bewusst eine positive Haltung entgegen. Seine zentrale Botschaft: Führungskräfte haben die Verantwortung, Zuversicht auszustrahlen. "Karl Popper hat einmal gesagt, Optimismus sei eine moralische Pflicht. Wenn Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik nicht Zuversicht ausstrahlen und entsprechend anpacken, dürfen wir uns nicht wundern, wenn unsere Gesellschaften in Zukunftspessimismus und Populismus versinken."

Mit seiner "Can-do-Mentalität" wendet sich Achleitner gegen die Tendenz vieler Führungsetagen, in Krisendenken zu verharren. Stattdessen plädiert er dafür, Chancen zu sehen, statt Krisen zu zählen. Diese Haltung ist für ihn nicht nur strategisch klug, sondern gesellschaftlich notwendig.

Wer­bung Wer­bung

Führung als Verantwortung, nicht als Status

Die Kernbotschaft von Achleitners Management-Philosophie ist klar: Führung ist kein Privileg, sondern eine Verpflichtung. Wie Professor Miriam Meckel von der Universität St. Gallen in ihrem Vorwort zum Buch formuliert, plädiert Achleitner für "Führung als Verantwortung - nicht als Relikt vergangener Autorität, sondern als Haltung, die Zukunft gestaltet".

Besonders relevant ist dabei sein Verständnis von unternehmerischer Legitimität. Diese sei kein Status, sondern ein Prozess - Führungskräfte müssen sich ihre Berechtigung täglich neu erarbeiten. Die großen Herausforderungen der Zeit - Geopolitik, Technologie, Klimawandel und demografischer Wandel - erfordern proaktive Gestaltung im Rahmen demokratischer und marktwirtschaftlicher Strukturen.

Das Buch "Erfahrung beschleunigen!" war für den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis 2025 nominiert und richtet sich gezielt an bestehende und angehende Führungskräfte. Achleitner betont dabei, dass niemand das Buch komplett lesen müsse - jeder könne sich die für ihn relevanten Grundsätze heraussuchen. Seine vier Jahrzehnte internationale Karriere bei Goldman Sachs, Allianz und der Deutsche Bank sowie seine heutige Tätigkeit als Startup-Investor fließen in diese praxisnahen Erkenntnisse ein.

D. Maier / Redaktion finanzen.net