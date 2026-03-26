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Lohntransparenz

Kein Gehaltsgeheimnis in der EU mehr ab 06/26 - Was das für Arbeitnehmer bedeutet

27.03.26 03:30 Uhr
Schluss mit Gehaltsgeheimnissen - EU zwingt Unternehmen zur Offenlegung | finanzen.net

Ab dem 7. Juni 2026 endet in der EU das traditionelle Gehaltsgeheimnis. Die neue Entgelttransparenzrichtlinie verpflichtet Arbeitgeber zu mehr Offenheit und Fairness bei der Bezahlung. Arbeitnehmer erhalten erweiterte Auskunftsrechte und können Gehaltsunterschiede künftig besser nachvollziehen.

Ende des Gehaltsgeheimnisses

Mit der EU-Entgelttransparenzrichtlinie (2023/970/EU, EUPTD) wird das bisherige Gehaltsgeheimnis abgeschafft. Arbeitgeber dürfen ihren Mitarbeitenden nicht mehr per Vertrag oder interner Regelung verbieten, über ihre Gehälter zu sprechen. Dies stärkt die individuelle Verhandlungsposition und fördert eine offene Unternehmenskultur.

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Auskunftsrechte für Arbeitnehmer

Arbeitnehmende haben künftig das Recht, Informationen über ihr individuelles Entgelt sowie das Durchschnittsgehalt von Vergleichspersonen einzuholen. Ab 50 Mitarbeitenden besteht zusätzlich ein Recht auf Information zur Entgeltentwicklung. Diese Informationen sind auf Anfrage innerhalb von zwei Monaten bereitzustellen. Außerdem sind Arbeitnehmer jährlich proaktiv über ihr Auskunftsrecht zu informieren.

Transparenz für Stellenausschreibungen

Arbeitgeber müssen in Stellenausschreibungen künftig die Entgeltspanne für die jeweilige Position angeben. Dies ermöglicht Bewerbenden eine bessere Einschätzung der Vergütung und fördert faire Einstellungspraktiken, wie der Rat der Europäischen Union betont.

Verpflichtung zur Entgeltanalyse

Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden sind verpflichtet, regelmäßig Entgeltanalysen durchzuführen. Diese sollen dem Europäischen Rat zufolge potenzielle geschlechtsspezifische Entgeltunterschiede aufdecken, damit Arbeitgeber gegebenenfalls Maßnahmen zur Angleichung ergreifen können.

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Umsetzungspflicht bis Juni 2026

Die EU-Richtlinie muss bis zum 7. Juni 2026 in nationales Recht umgesetzt werden. Unternehmen sollten sich frühzeitig auf die neuen Anforderungen vorbereiten, um Compliance-Risiken zu vermeiden und von den Vorteilen einer transparenten Entgeltstruktur zu profitieren.

Jennifer Vogel, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com, el lobo / Shutterstock.com