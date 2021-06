So teuer ist der Autostellplatz in deutschen und internationalen Großstädten

Die Immowelt Group analysierte die Angebotsmieten von Stell- und Garagenplätzen in 14 deutschen Großstädten, die im Jahr 2020 auf dem Portal immowelt.de inseriert wurden. Die dabei ermittelte Preisspanne für einen PKW-Stellplatz bewegt sich zwischen 15 und 290 Euro im Monat.

Hier werden deutschlandweit die höchsten Preise aufgerufen

Spitzenreiter der Analyse ist Frankfurt am Main, wo für Dauerparkplätze die höchsten Preise aufgerufen werden. Bis zu 290 Euro im Monat müssen Autofahrer hier aufbringen, wenn sie die Parkplatzsuche hinter sich lassen und stattdessen auf einen Tiefgaragenstellplatz in der Innenstadt zurückgreifen möchten, etwa im hochfrequentierten Bankenviertel. Mit großem Abstand dahinter folgt München, wo für einen Autostellplatz bis zu 200 Euro aufgerufen werden können. Ähnliche Preisregionen sind in Hamburg mit bis zu 175 Euro, Berlin mit bis zu 170 Euro, Stuttgart mit bis zu 150 Euro, Köln mit bis zu 120 Euro und Leipzig mit bis zu 100 Euro anzutreffen.

Wie das Portal ausführt, sind vor allem jene Gegenden besonders teuer, die sich in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt befinden. Bewegt man sich in diesen Städten bis an den Stadtrand, können Autofahrer bereits für 15 bis 25 Euro fündig werden. Auch im Ruhrgebiet liegt das höchste Preisniveau noch im zweistelligen Bereich. In Dortmund und Essen können für einen festen Stellplatz bis zu 75 bzw. 80 Euro fällig werden.

Deutschland im internationalen Vergleich

Zwar mag man hierzulande mancherorts die hohen monatlichen Mietpreise für Dauerparkplätze beanstanden, doch im internationalen Vergleich kommen Autofahrer in Deutschland weitaus günstiger weg als in vielen weiteren Ländern. Das zeigt der vom global agierenden Parkplatzdienstleister Parkopedia erstellte "Global Parking Index 2019". Im weltweiten Ländervergleich der höchsten monatlichen Kosten für einen Dauerparkplatz belegte Deutschland 2019 den 21. Rang mit durchschnittlichen Kosten von umgerechnet 121,29 US-Dollar im Monat für einen Autostellplatz. Spitzenreiter ist die chinesische Sonderverwaltungszone Hong Kong wo ein Autostellplatz pro Monat durchschnittlich 339,84 US-Dollar kostet, gefolgt von den Niederlanden mit 327,91 US-Dollar und der Schweiz mit 311,72 US-Dollar.

Auch in Frankfurt am Main, von Immowelt zur teuersten deutschen Stadt für Dauerparkplätze gekürt, kommen Autofahrer weitaus günstiger davon als in vielen internationalen Metropolen. Unter den weltweit teuersten Städten belegt Frankfurt am Main den 38. Platz. Durchschnittlich 187,59 US-Dollar im Monat werden hier laut dem "Global Parking Index 2019" für einen Autostellplatz aufgerufen. Auch Hamburg auf dem 47. Rang und München auf dem 50. Rang finden sich unter den 50 teuersten Städten wieder. Spitzenreiter ist aber London, wo laut dem "Global Parking Index 2019" im Schnitt 674,94 US-Dollar aufgerufen wurden, dicht gefolgt von New York mit 641,79 US-Dollar. Die Top-Drei komplettiert Zürich mit 359,57 US-Dollar.

