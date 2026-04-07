Marktwert

Ob im Bewerbungsgespräch oder im laufenden Job - die Frage nach dem Gehalt gehört zu den heikelsten Momenten im Berufsleben. Wer zu früh damit herausrückt, läuft Gefahr, als zu stark auf Geld fixiert wahrgenommen zu werden. Wer zu lange zögert, verschenkt dagegen wertvolle Spielräume.

Der schmale Grat beim Timing

Über Geld zu sprechen, ist immer auch ein Signal. Es zeigt, welche Prioritäten gesetzt werden und wie souverän jemand mit der eigenen Rolle umgeht. Laut Karrierebibel hinterlässt ein verfrühter Einstieg ins Thema leicht den Eindruck, dass die Aufgabe selbst zweitrangig ist. Wird die Vergütung jedoch erst am Ende des Prozesses angesprochen, bleibt oft kaum noch Raum, um die Konditionen aktiv zu beeinflussen.

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Erst über Inhalte sprechen, dann über Zahlen

Bevor das Gehalt zur Sprache kommt, sollten die Eckpunkte der Position zweifelsfrei geklärt sein. Welche Verantwortung ist vorgesehen, welche Aufgaben fallen an und wie ist das Team aufgestellt? Erst wenn dieses Bild vollständig ist, lässt sich der eigene Marktwert sinnvoll einschätzen. Web.de hebt hervor, dass diese Reihenfolge nicht nur für fachliche Klarheit sorgt, sondern auch das nötige Selbstbewusstsein für die anschließende Verhandlung stärkt.

Der optimale Zeitpunkt im Prozess

In den meisten Fällen gilt das zweite Gespräch als idealer Zeitpunkt. Die Experten der Karrierebibel verweisen darauf, dass Kandidaten in dieser Phase bereits ernsthaft für die Stelle in Betracht gezogen werden. Web.de ergänzt, dass sich auch an subtilen Signalen ablesen lässt, wann die Gehaltsfrage richtig platziert ist: etwa wenn das Unternehmen explizit positives Feedback gibt, detaillierte Nachfragen zur Verfügbarkeit stellt oder den Prozess in die finale Runde führt. Sobald der Arbeitgeber das Thema von sich aus anspricht, ist es ohnehin Zeit, Farbe zu bekennen.

Wenn die Frage zu früh auf dem Tisch liegt

Manche Unternehmen fordern Gehaltsvorstellungen bereits zu Beginn, sei es im Online-Bewerbungsformular oder im ersten Telefoninterview. In solchen Situationen empfiehlt es sich, eine realistische Spanne zu nennen, die den aktuellen Marktwert widerspiegelt. Gleichzeitig kann man charmant deutlich machen, dass eine präzisere Angabe erst sinnvoll ist, sobald die spezifischen Herausforderungen der Stelle im Detail besprochen wurden.

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Der richtige Moment für die finale Verhandlung

Ein klassischer Moment für die Gehaltsverhandlung ist erreicht, sobald ein konkretes Angebot vorliegt. CareerBee betont, dass dann nicht nur über das Grundgehalt verhandelt werden sollte, sondern auch über Boni, Firmenwagen oder andere Zusatzleistungen. Auch im bestehenden Arbeitsverhältnis bieten sich klare Gelegenheiten: Das Ende der Probezeit, Beförderungen oder der Ausbau von Verantwortlichkeiten sind Situationen, in denen eine Gehaltsanpassung logisch und angemessen ist.

Vorbereitung als Schlüssel zum Erfolg

Erfolgreiche Gespräche über Geld basieren auf einer lückenlosen Vorbereitung. CareerBee rät, sich im Vorfeld intensiv mit Gehaltsportalen, aktuellen Branchendaten und Erfahrungswerten aus dem eigenen Netzwerk zu beschäftigen. Experten warnen gleichzeitig vor überzogenen Forderungen, die abschreckend wirken können. Wer sich dagegen zu niedrig einstuft, läuft Gefahr, dauerhaft unter Wert zu arbeiten. Entscheidend ist, den eigenen Beitrag zum Unternehmenserfolg klar benennen zu können und diesen mit nachvollziehbaren Argumenten zu untermauern.

Paul Schütte, Redaktion finanzen.net