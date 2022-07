Gehaltscheck: Was verdienen eigentlich Ärzte?

Diese Voraussetzungen brauchen Ärzte

Um Arzt zu werden, ist ein Medizinstudium notwendig, welches in der Regel eine Studienzeit von zwölf Semestern umfasst. Hat man dieses gemeistert, wird einer der folgenden Schwerpunkte gesetzt, welcher die zukünftige Karriere bestimmt: Allgemeinmedizin, Dermatologie, Kinderheilkunde, Innere Medizin oder Pathologie. Daraufhin folgt ein praktisches Jahr, während dem angehende Mediziner jeweils 16 Wochen lang Erfahrungen in den Bereichen Innere Medizin, Chirurgie und Allgemeinmedizin sammeln. Junge Ärzte, die als Assistenzarzt starten, können laut Gehaltsvergleich.com insbesondere in den ersten 15 Jahren mit einer steilen Gehaltskurve rechnen.

Diese Faktoren beeinflussen die Höhe des Gehalts

In vielen Berufen gibt es regionalbedingte Gehaltsunterschiede. Der Beruf des Arztes ist von diesen jedoch nicht betroffen, da die Höhe der Vergütung eines Facharztes, Oberarztes oder Chefarztes unabhängig vom jeweiligen Bundesland ist, in dem praktiziert wird. Zu den ausschlaggebenden Faktoren zählt beispielsweise die Unternehmensgröße. Je größer dieses nämlich ist, desto höher fällt das Einkommen aus. Besonders in mittelgroßen Einrichtungen scheinen Ärzte die höchsten Einkommen zu erzielen. Weitere Kriterien, die die Höhe des Gehalts eines Arztes bestimmen, sind die Form der Anstellung, die Position und das ausgehandelte Festgehalt. Weiterhin ist das Gehalt auch mit der Auslastung der jeweiligen medizinischen Einrichtung verbunden. Hinzu kommt, dass es im Krankenhaus verschiedene Tarifverträge für Ärzte gibt, wobei Universitätskliniken von kommunalen sowie privaten Krankenhäusern unterschieden werden.

Mit diesem Gehalt können Ärzte rechnen

Laut praktischArzt können Ärzte mit folgenden Einstiegsgehältern pro Monat rechnen: Das Einstiegsgehalt für junge Ärzte an einer Uniklinik und in einem privaten Krankenhaus liegt bei rund 4.500 Euro, während ein kommunales Krankenhaus mit 4.400 Euro in der Regel etwas weniger zahlt. Dabei liegt der monatliche Durchschnitt für das Einstiegsgehalt bei rund 4.600 Euro brutto; das Durchschnittsbruttogehalt pro Jahr beträgt circa 84.000 Euro. Die Höhe der Vergütung unterscheidet sich besonders im Hinblick auf die Art der Anstellung. So ist das höchste durchschnittliche Jahresgehalt, das eines Chefarztes und liegt brutto zwischen 150.000 und 450.000 Euro. Ein Oberarzt kann mit einem Bruttojahresgehalt von 90.000 bis 165.000 Euro rechnen und ein Facharzt mit einer Vergütung zwischen 70.000 und 95.000 Euro. Ein Assistenzarzt erhält mit 55.000 bis 70.000 Euro Bruttogehalt zunächst ein vergleichsweise geringes Gehalt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Fernando Madeira / Shutterstock.com