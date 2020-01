Aldi landet mit Schönheitsfehlern neuen Verkaufsschlager

Jeden Tag werden in Deutschland laut einer Studie der Universität Stuttgart tausende Kilogramm an Lebensmitteln in den Müll geworfen. Dabei handelt es sich nicht nur um Lebensmittel, die schlecht geworden sind. Es befinden sich darunter auch Äpfel, Bananen und Co., die schlichtweg nicht schön genug für den Verkauf sind, weil sie Druckstellen oder gar eine Verformung aufweisen. Denn Marketing und Werbung haben über Jahre hinweg das Bild des perfekt geformten Obst und Gemüses geschaffen, das sich mittlerweile in vielen Köpfen manifestiert hat. Lebensmittel, die aus der Reihe fallen, landen oftmals im Müll statt im Einkaufswagen.

"Krumme Dinger"

Aldi SÜD geht bereits seit einiger Zeit einen wichtigen Schritt, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und erweiterte sein Sortiment. Unter dem Namen "Krumme Dinger" wurden Äpfel mit kleinen Schönheitsfehlern in die Obstabteilung des Discounters aufgenommen. Die Kunden zeigten sich begeistert und so landeten viele der Äpfel im Einkaufswagen, die schließlich genauso gut schmecken wie ihre makellosen Geschwister.

Das Verbraucher immer häufiger zu Obst und Gemüse mit kleinen Schönheitsfehlern greifen, belegte auch eine repräsentative Studie von infas, dem Institut für angewandte Sozialwissenschaft, im Auftrag des Bundeslandschaftsministerium. Diese zeigte für das Jahr 2018, dass über ein Viertel der Deutschen regelmäßig Biolebensmittel einkaufen und Kunden vermehrt Obst und Gemüse wählen, welches kleine Makel aufweist. Es wird deutlich, dass immer mehr Kunden das Thema Nachhaltigkeit bei ihrem Kauf im Hinterkopf haben und sich bewusster für Bio-Produkte und Ware mit Makeln entscheiden.

