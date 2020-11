Auf diese Weise generieren Podcasts Einkommen

Podcasts gewinnen seit geraumer Zeit immer mehr an Beliebtheit. Die steigende Popularität der privaten Sendungen hilft im Umkehrschluss auch dabei, die Qualität der einzelnen Podcasts stetig zu verbessern. Doch auf welche Weise profitieren die Anbieter von ihrer Leistung und wie viel lässt sich mit einem Podcast verdienen?

Im Folgenden stellen wir Ihnen vor, welche Möglichkeiten es gibt, Geld mit Podcasts zu verdienen.

Werbepartner und private Sponsoren

Sofern ein Podcast bereits eine relativ große Gefolgschaft genießt und damit über eine entsprechende Reichweite verfügt, werden Unternehmen auf diesen aufmerksam. So können ähnlich wie im traditionellen Radio Werbeunterbrechungen geschaltet werden oder der Host liest einen Werbetext vor.

Konnte ein Werbepartner gefunden werden, oder der Podcast Teil eines größeren Netzwerks werden, welches die Werbepartner anwirbt, errechnen sich die Einnahmen nach dem sogenannten Tausender-Kontakt-Preis. Hierbei zahlt das werbende Unternehmen pro 1.000 Zuhörer und Anzahl der Werbeschaltungen.

So kostet ein Werbespot von 30 Sekunden bei 1.000 Zuhörern in den USA durchschnittlich 18 US-Dollar, wie eine Datenerhebung von Advertisecast ermittelte. Bei 10.000 Zuhörern würden sich somit bereits 180 US-Dollar pro Werbespot in einer Sendung verdienen lassen.

Onlinekurse und Ratgeber vermarkten

Viele Podcasts vermitteln informative Inhalte aus diversen geistes- und wirtschaftswissenschaftlichen Themengebieten, welche zusätzlich vermarktet werden können. So bieten einige beliebte Podcasts sogenannte Webinare oder Premium-Onlinekurse an, welche die Zuhörer gegen eine Gebühr besuchen können.

Auch E-Books und Magazine können über diesen Weg verkauft werden.

Dienstleistungen

Da die Podcaster häufig über professionelle Erfahrungen auf dem behandelten Themengebiet verfügen, nutzen diese den Podcast auch als Werbeplattform für sich selbst. So werden kostenfrei gewisse Inhalte über den Podcast abgedeckt und für alles Weitere, wie beispielsweise persönliche Sprechstunden und Beratungstermine, lassen sich die Herausgeber der Sendung entsprechend bezahlen.

So kann der Podcast quasi als Werbung für das dahinterstehende Unternehmen beziehungsweise die Person verstanden werden.

Affiliate Marketing

Das Affiliate Marketing ist eine weitere Form der Werbung, hierbei werben die Podcaster für bestimmte Produkte oder Webseiten und bieten im Zuge dessen einen Rabattcode für die Zuhörer an.

Sofern ein Zuhörer über den bereitgestellten Link des Podcasts eins der beworbenen Produkte kauft, wird der Host am Umsatz beteiligt. Hierbei hängt die Provision vom vereinbarten Tarif sowie den Kosten des Produkts ab.

Merchandise

Sobald ein Podcast eine gewisse Größe erreicht hat und treue Fans gewinnen konnte, lassen sich eigene Produkte an die Zuhörer verkaufen. Etwa Merchandise in Form von Kleidung oder Tassen, sowie E-Books und andere Produkte, welche im Zusammenhang mit dem Podcast stehen, sind mittlerweile ein beliebtes Mittel, um Geld mit dem Podcast zu verdienen.

Spenden und Abonnements

Über die Plattformen Steady, GoFundMe und Patreon können sich die Podcaster von ihren Fans unterstützen lassen. Hier können entweder Spenden für spezielle Ziele, wie beispielsweise neue Technik, gesammelt werden, oder monatliche Abonnements mit Sonderinhalten angeboten werden.

Podcasts können ihre Sendung zusätzlich als Videos bei YouTube hochladen und auf diese Weise zusätzliche Zuhörer gewinnen. Wer mit dem YouTube-Kanal genügend Abonnenten gewinnen kann und entsprechend viele Zuhörer erreicht, kann auch hier Werbung schalten.

