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Modetrend um Finanzen

Was ist eigentlich "Old Money Aesthetic"?

Was ist eigentlich "Old Money Aesthetic"?

Die "Old Money Aesthetic" steht für eine klare Finanzphilosophie: Vermögen zeigt sich nicht in lauten Logos oder auffälligen Designs, sondern in subtilen, langlebigen Investitionen. Damit steht der Trend für einen zeitlosen, eleganten Kleidungsstil, der auf dezenten Luxus und Tradition setzt. Inspiriert durch wohlhabende Familien und deren kulturelles Erbe zeigen sich insbesondere junge Menschen auf Social Media begeistert.

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Die Merkmale der "Old Money Aesthetic"

Die "Old Money Aesthetic" zeichnet sich durch ihre zeitlose Eleganz und ein Understatement aus, das auf hochwertigen, langlebigen Materialien und klassischen Schnitten basiert. Statt auffälliger Logos oder greller Designs liegt der Fokus auf neutralen Farben wie Beige, Dunkelblau und Creme. Typische Kleidungsstücke wie maßgeschneiderte Blazer, Trenchcoats, Polohemden oder Rollkragenpullover sowie Schuhe wie Loafers und Ballerinas stehen für eine subtile Raffinesse. Wie Vieux Riche und Stylight betonen, spiegeln diese Elemente eine Haltung wider, die Qualität und Tradition über schnelle Trends stellt.

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Warum fasziniert die "Old Money Aesthetic" die junge Generation?

Social Media hat diesen traditionellen Stil neu belebt. Auf TikTok finden sich unter dem Hashtag #OldMoney Millionen Beiträge. Filme wie "The Talented Mr. Ripley" oder Serien wie "Gossip Girl" liefern ikonische Inspirationen für den Look. Wie das Lifestylemagazin "Who What Wear" beschreibt, verkörpert der Stil eine Mischung aus Nostalgie und Sehnsucht nach Beständigkeit in einer sich schnell wandelnden Welt.

Old Money vs. New Money

Während "New Money" häufig auf auffällige Designs, Logos und grelle Farben setzt, definiert sich "Old Money" durch subtile Eleganz. Es geht darum, durch Qualität und Beständigkeit zu überzeugen, statt Aufmerksamkeit durch Protz zu gewinnen.

Wie The Vieux Riche erklärt, drückt der "Old Money"-Stil ein Bewusstsein für Tradition und Kultur aus. Diese Haltung zeigt sich auch in der Wahl der Marken, die den Look verkörpern. Zu den bekanntesten gehören Ralph Lauren, Chanel und Burberry, die durch ihre klassische und zeitlose Ästhetik überzeugen.

Paul Schütte, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pcruciatti / Shutterstock.com

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