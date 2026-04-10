Nebenjobs

Viele träumen davon, im Internet Geld zu verdienen - doch Riesenerfolge wie bei Jeff Bezos oder Kim Kardashian sind eher die Ausnahme. Dennoch gibt es seriöse Möglichkeiten, online ein Einkommen aufzubauen. In diesem Beitrag zeigen wir, welche Methoden funktionieren, was realistisch ist und welche Fallen man vermeiden sollte.

Geld verdienen mit Umfragen

Online-Umfragen und Produkttests sind ideal für Einsteiger, die keine besonderen Vorkenntnisse haben. Plattformen wie YouGov, Prime Opinion oder Swagbucks zahlen für die Teilnahme an Meinungsumfragen oder Produkttests. Laut myStipendium.de hängt der Verdienst stark von Dauer und Aufwand ab und liegt zwischen einem Euro und 60 Euro pro Umfrage.

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Die Tätigkeit bietet den Vorteil, dass keine Vorkenntnisse erforderlich sind, zudem erlaubt sie eine flexible Zeiteinteilung und einen schnellen Verdienst. Allerdings gibt es auch Nachteile: Die Aufgaben können monoton sein, das Einkommen ist oft begrenzt, und teilweise erfolgt die Auszahlung nur in Form von Gutscheinen.

Dropshipping

Dropshipping ermöglicht den Verkauf von Produkten, ohne selbst ein Lager zu führen. Sobald ein Kunde bestellt, versendet der Lieferant die Ware direkt. Plattformen wie Shopify oder Amazon Marketplace bieten die nötige Infrastruktur für den Verkauf. Laut online-nebeneinkommen-aufbauen.de liegen die Gewinnmargen meist zwischen 15 und 30 Prozent, sodass sich Dropshipping eher als Nebeneinkommen eignet.

Dropshipping bietet den Vorteil eines geringen finanziellen Risikos und dem Entfallen der Lagerkosten. Allerdings bringt es auch Nachteile mit sich, wie hohen Werbeaufwand, Plattformprovisionen und starke Konkurrenz.

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Affiliate-Marketing

Beim Affiliate-Marketing erhält man Provisionen, wenn über einen speziellen Link ein Kauf getätigt wird. Laut earnkaro.com können diese Provisionen stark variieren, je nach Anbieter. Damit nennenswerte Einnahmen erzielt werden, ist eine große Online-Präsenz entscheidend - ohne ausreichend Traffic lohnt sich Affiliate-Marketing kaum. Diese Tätigkeit bietet den Vorteil eines geringen finanziellen Risikos und erfordert keine besonderen Vorkenntnisse. Nachteile sind jedoch niedrige Provisionen, hohe Konkurrenz und bei Erfolg mögliche Datenschutzrisiken.

Bloggen und Inhalte monetarisieren

Ein eigener Blog eröffnet zahlreiche Einnahmequellen, etwa durch Werbung, Affiliate-Links, bezahlte Beiträge oder den Verkauf eigener Produkte. Laut Wix.com lohnt sich Monetarisierung erst ab einigen tausend Besuchern pro Monat, um spürbare Einnahmen zu erzielen.

Die Tätigkeit bietet Vorteile wie volle Kontrolle über die Inhalte, hohe Flexibilität und vielfältige Einnahmequellen. Nachteile sind hoher Zeitaufwand, erforderliches Fachwissen und fehlender garantierter Erfolg.

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Influencer werden

Influencer generieren Einkommen durch Werbung, Affiliate-Links oder den Verkauf eigener Produkte. Laut indeed.com gilt man ab etwa 20.000 Followern als Mid-Tier-Influencer und kann zwischen 200 und 2.300 Euro pro Post verdienen. Allerdings erfordert dies ständige Präsenz und hohen Aufwand.

Als Influencer zu arbeiten, eröffnet die Möglichkeit, Inhalte ganz nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten und von vielfältigen Einnahmequellen zu profitieren. Gleichzeitig sollte man sich bewusst sein, dass die Tätigkeit viel Zeit beansprucht, die Konkurrenz groß ist und die Privatsphäre darunter leiden kann.

Freelancer werden

Freelancer-Portale wie Gulp bringen Fachkräfte und Auftraggeber zusammen. Laut wix.com sind in vielen Branchen Stundensätze zwischen 60 und 100 Euro netto möglich. Freelancing ermöglicht es, Aufträge flexibel zu gestalten, wertvolle Erfahrung zu sammeln und von lukrativen Projekten zu profitieren. Gleichzeitig sollte man bedenken, dass die Konkurrenz groß ist, die Honorare nicht immer hoch ausfallen und Plattformprovisionen anfallen können.

Apps und Spiele entwickeln

Eigene Apps oder Spiele können über Google Play Store oder Apple Store monetarisiert werden - durch kostenpflichtige Downloads, Abos oder In-App-Käufe. Programmierkenntnisse sind dabei unverzichtbar. Apps und Spiele zu entwickeln, bietet die volle Kontrolle über das Produkt und macht oft besonders viel Spaß. Gleichzeitig erfordert diese Tätigkeit einen hohen Zeitaufwand, Fachwissen und die Bereitschaft, sich der starken Konkurrenz zu stellen.

Online-Nachhilfe und Coaching

Plattformen wie GoStudent oder Superprof ermöglichen ortsunabhängige Nachhilfe oder Coaching. Stundensätze variieren je nach Fachgebiet. Laut gostudent.org können bei zehn Unterrichtseinheiten pro Woche rund 620 Euro erzielt werden.

Online-Nachhilfe bietet die Möglichkeit, die Arbeitszeit flexibel einzuteilen und gleichzeitig wertvolle Erfahrung zu sammeln. Nachteile sind jedoch, dass Fachwissen erforderlich ist, die Konkurrenz groß sein kann und das Einkommen schwanken kann.

Digitale Produkte verkaufen

Digitale Produkte wie E-Books, Podcasts oder Kunstwerke lassen sich bequem online vertreiben, unterstützt durch Plattformen wie Amazon Kindle oder iStock. Der Erfolg hängt dabei stark von der Reichweite und der gewählten Plattform ab. Der Verkauf solcher Produkte ermöglicht es, Inhalte selbst zu gestalten, das eigene Hobby zu monetarisieren und dabei viel Freude zu erleben. Gleichzeitig erfordert diese Tätigkeit Talent, Zeit und die Bereitschaft, sich der hohen Konkurrenz zu stellen.

Seriöse Angebote erkennen

Wer schnelle Gewinne ohne Aufwand verspricht, sollte misstrauisch sein. Anbieter sollten überprüft, Bewertungen auf Plattformen wie Kununu gelesen und sensible Daten wie Online-Banking-PINs niemals weitergegeben werden. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind entscheidend, um Betrug zu vermeiden.

Markus Maier, Redaktion finanzen.net