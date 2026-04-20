Nebenverdienst

Nebenjobs sind eine Möglichkeit, das monatliche Einkommen zu erhöhen. Ob Minijob, Midijob oder selbstständige Tätigkeit - die Wahl hängt von persönlichen Zielen, Fähigkeiten und der verfügbaren Zeit ab.

Beliebte Nebenjobs und ihre Anforderungen

Die meisten klassischen Nebenjobs erfordern Anwesenheit vor Ort. Tätigkeiten wie Lageraushilfe, Verkaufskraft, Gartenbau oder Barkeeper setzen feste Arbeitszeiten voraus. Nachhilfe oder Babysitting lassen sich hingegen oft flexibel planen. Neben körperlicher Aktivität bringen viele Jobs wertvolle Erfahrungen und ermöglichen den Aufbau von Kontakten, die persönlich und beruflich weiterhelfen.

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Verdienstmöglichkeiten

In Deutschland liegt der gesetzliche Mindestlohn 2026 bei 13,41 Euro pro Stunde. Ungelernte Tätigkeiten bewegen sich meist in diesem Bereich, während bestimmte Jobs wie wissenschaftliche Hilfskräfte, Nachhilfelehrer oder spezialisierte Dienstleistungen bis zu 20 Euro pro Stunde oder mehr einbringen können. Wer mehr als die Minijob-Grenze von 582 Euro verdient, muss Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Laut indeed.com verdienen Nebenjobber im Durchschnitt etwa 15 Euro pro Stunde.

Krankenversicherung und soziale Absicherung

Bei sozialversicherungspflichtigen Nebenjobs sind Arbeitnehmer automatisch kranken-, pflege-, renten- und arbeitslosenversichert. Studenten profitieren laut AOK häufig von Sonderregelungen, die geringere Beiträge ermöglichen. Wer selbstständig arbeitet, muss sich eigenständig um die Krankenversicherung kümmern, entweder über die gesetzliche oder die private Krankenkasse, um im Krankheitsfall abgesichert zu sein.

Vorteile und Nachteile von Nebenjobs

Nebenjobs bieten zahlreiche Vorteile: Sie sorgen für zusätzliche Einnahmen und finanzielle Flexibilität, ermöglichen soziale Kontakte und wertvolle Arbeitserfahrungen und bieten einen festen Stundenlohn. Außerdem wirken sich solche Tätigkeiten positiv auf den Lebenslauf aus. Gleichzeitig gibt es auch Nachteile: Viele Jobs sind körperlich anstrengend oder eintönig, der Stundenlohn variiert je nach Qualifikation, nicht alle Tätigkeiten lassen sich flexibel planen, da oft feste Schichten erforderlich sind, und selbstständige Nebenjobs erfordern Eigenverantwortung für Versicherung und Steuern.

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Markus Maier, Redaktion finanzen.net