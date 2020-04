Apple-Pay bald bei den Volksbanken verfügbar

Aufgrund der Corona-Pandemie empfehlen Experten auf kontaktlose Zahlungsmöglichkeiten in Supermärkten umzusteigen. Ziel ist es, das Infektionsrisiko für Mitarbeiter und Kunden so gering wie möglich zu halten. Die Banken haben nun das Limit für kontaktloses Bezahlen von 25 auf 50 Euro erhöht. Kunden der Volksbanken werden in Zukunft außerdem noch eine weitere alternative Zahlungsform nutzen können.

Apple-Pay könnte in den nächsten Wochen starten

Für die Kunden der Volksbanken bietet sich bald eine weitere Zahlungsoption, denn mit Apple-Pay wird nun auch die kontaktlose Bezahlung mit dem Smartphone möglich. Ursprünglich wollten die Volksbanken und Sparkassen die neue Option gegen Ende 2019 zeitgleich anbieten, das hatte die Volks- und Raiffeisenbank im Sommer 2019 verkündet. Doch während bei den Sparkassen Apple-Pay im Dezember 2019 startete, mussten die Volksbanken den Start ins Jahr 2020 verschieben. Der Grund für die Verzögerungen waren technische Probleme bei der Implementierung, wie aus einer Twitter-Mitteilung des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) hervorging.

Nun aber scheint wieder Bewegung in die Sache zu kommen. Wie die Website Apfellike.com berichtet, war bei der Genossenschaftsbank Unterallgäu für kurze Zeit eine Infoseite zum Thema Apple-Pay online gestellt. Es wird vermutet, dass der BVR Apple-Pay noch im April anbieten will. Einen konkreten Starttermin gibt es allerdings noch nicht.

Apple-Pay benötigt keine Kreditkarte

Dem Internetportal inside digital zufolge, benötigen Kunden keine physische Kreditkarte, sondern können eine virtuelle Kreditkarte anfordern. Diese hat keinen Verfügungsrahmen wie eine echte Kreditkarte, sondern bucht alle Umsätze direkt vom Girokonto des Kartenbesitzers ab. Die virtuelle Kreditkarte ist dann nur bei Apple-Pay nutzbar.

Ansonsten ist zur Verwendung des neuen Systems lediglich ein mit einem NFC-Chip ausgerüstetes Mobilgerät nötig. Dieser wurde seit dem iPhone 6 in allen Apple-Geräte verbaut. Inzwischen ist an den meisten Deutschen Kassenterminals die NFC-Zahlung möglich. Kunden müssen hierfür ihr Smartphone entsperren und es dann mit einem Abstand von maximal vier Zentimetern über das Zahlterminal halten.

