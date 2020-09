Kfz-Steuerreform: So viel teurer wird die Autohaltung

Kfz-Steuerreform

Aus einem dem RND vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung geht hervor, dass die Kfz-Steuer für Pkw mit hohen CO2-Emissionen deutlich teurer werden soll. Damit müssen vor allem Halter von SUVs und anderen PS-starken Fahrzeugen in Zukunft mit höheren Kosten rechnen.

Ab 2021 soll die Kfz-Steuer von Neuwagen anhand des Spritverbrauchs eines Fahrzeugs berechnet werden, wodurch die Popularität sparsamerer Autos gefördert werden soll. Laut Entwurf werden demnach 9,50 Euro pro 100 Kubikzentimeter Hubraum fällig - plus ein festgelegter Betrag für jedes ausgestoßene Gramm Kohlendioxid pro Kilometer.

Konkret würde sich das wie folgt berechnen: Jeder Pkw der je Kilometer für über 95 Gramm Kohlendioxidemissionen verantwortlich ist, muss pro überschüssiges Gramm 2 Euro extra zahlen. Ab 115 Gramm steigt die Pauschale auf 2,20 Euro, ab 135 Gramm auf 2,50 Euro bis maximal 4 Euro ab 195 Gramm CO2-Emissionen.

Im Entwurf heißt es, "Hierdurch soll ein stärkerer Anreiz beim Neuwagenkauf hin zu verbrauchsärmeren Antrieben mit niedrigem CO2-Emissionspotenzial ausgehen."

Für diese Modelle wird es besonders teuer

Hochrechnungen der Bild zeigen auf, für welche Modelle mit diesem Berechnungsverfahren künftig wie viel mehr zu zahlen ist.

Demnach wird es für Halter eines Porsche Macan GTS um einiges teuer. Mit einem Hubraum von 2.894 Kubikzentimeter und 280 Gramm CO2-Emissionen pro Kilometer beläuft sich die künftige Kfz-Steuer auf 658 Euro, eine Erhöhung um 230 Euro beziehungsweise 53,74 Prozent.

Ebenfalls deutlich teurer wird es für die Modelle AUDI Q8 50 TDI quattro (Erhöhung um 122 Euro), BMW X7 M50d (Erhöhung um 160 Euro) und Mercedes AMG C 63 T-Modell (Erhöhung um 178 Euro), wobei der BMW X7 mit insgesamt 745 Euro Kfz-Steuer das am teuersten besteuerte Fahrzeug ist, so Bild.

Kritik aus vielen Richtungen

Mit dieser Reform richtet sich die Regierung demnach gezielt an Halter von SUVs mit viel Hubraum. Wohingegen Fahrzeuge mit besonders viel PS nicht gesondert besteuert werden, "Beim nächsten regulären Autokauf soll die Wahl ohne Verbote und Strafabgaben auf ein Produkt fallen, das dem individuellen Bedarf entspricht und zugleich hinsichtlich seines Emissionspotenzials die Voraussetzung schafft, klimaschädliche CO2-Emissionen zu senken", argumentiert Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Gesetzentwurf.

Die geplante Reform stößt allerdings auch auf Gegenwind, denn laut Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates, seien hiervon auch Handwerksbetriebe, Berufspendler und Lieferfahrzeuge betroffen, wie Focus berichtet.

Während Tobias Austrup, Verkehrsexperte bei Greenpeace, die Maßnahmen für zu lapidar hält. "Wegen weniger als 200 Euro im Jahr überdenkt niemand den Kauf eines SUVs oder einer Limousine für viele Zehntausend Euro", kommentiert Austrup gegenüber Focus.

Kritische Stimmen hallen auch aus Richtung der Opposition. Stephan Kühn, Verkehrspolitiker der Grünen, kritisiert das Paket gegenüber dem RND: "Es ist dreist, wie die Bundesregierung die Kfz-Steuerreform in ihrem Konjunkturpaket als neue Maßnahme verkauft, obwohl sie schon Teil des Klimapakets aus dem Jahr 2019 war."

Auch hinsichtlich der Automobilindustrie und ihres Einflusses auf die deutsche Wirtschaft hagelt es Kritik. "Die Erhöhung der Kaufprämie für E-Autos in Kombination mit einer Kfz-Steuererhöhung für Benziner und Diesel wird die Krise im Automobil- und Zulieferbau massiv verschärfen und beschleunigen", warnt Oliver Luksic von der FDP im Gespräch mit RND.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Werbung

Bildquellen: Alexander Chaikin / Shutterstock.com, Andrey Chmelyov / Shutterstock.com