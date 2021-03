In diesen Ländern ist Netflix am günstigsten

Platz 11: Das Ranking

Eine Riesenauswahl an Serien, Shows und Filmen - für die meisten ist das Unterhaltungsprogramm von Netflix nicht mehr wegzudenken. Nahezu weltweit kann man zahlreiche Formate über die Streaming-Plattform schauen - die Nutzungsgebühr variiert jedoch mit den Wohnorten der Nutzer. Der Tech-Vergleichsdienst "Comparitech" hat ermittelt, wie die unterschiedlichen Angebote aussehen und wo auf der Welt Nutzer am wenigsten für einen Netflix-Zugang bezahlen müssen. In diesem Ranking werden, gemessen an den Kosten pro Titel, die zehn günstigsten Länder im Bezug auf die Nutzungsgebühr von Netflix aufgelistet. Bei der Berechnung der monatlichen Kosten wird das Basic Netflix-Abonnement berücksichtigt. Stand ist der 17.02.2021.

Quelle: Comparitech, Bild: Netflix