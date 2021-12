Hier kann man seine persönliche Inflation berechnen

Laut Informationen des Statistischen Bundesamts lag die Inflation - gemessen am Verbraucherpreisindex für Deutschland - im November 2021 mit +5,2 Prozent auf dem höchsten Stand seit Juni 1992. Die Inflation ist deutlich spürbar doch wie stark jeder Einzelne von der Teuerung betroffen ist, hängt vor allem von dem individuellen Konsumverhalten ab.

Focus beschreibt in einem Artikel, dass Verbraucher bestimmte Preise besonders stark wahrnehmen. So vor allem die Güter, die man im täglichen Leben regelmäßig nutzt und kauft wie zum Beispiel Lebensmittel. Die amtliche Inflationsrate kann also von der "gefühlten" abweichen, da jeder Mensch die Teuerung individuell wahrnimmt.

Die Seite euro-area-statistics.org stellt einen digitalen Rechner zur Verfügung, mit dem Nutzer der Seite - unter Angabe einiger individueller Konsumfaktoren - ihre persönliche Inflationsrate ausrechnen können. Nutzern wird hierfür eine Liste an Waren und Dienstleistungen und deren jährlicher Inflation in Prozent angezeigt. Nun muss man nur noch seinen durchschnittlichen monatlichen Verbrauch in Euro angeben. So ist laut den auf der Website angezeigten Daten die jährliche Inflation im Verkehr (Kauf von Fahrzeugen, Verkehrsdienstleistungen) mit 12,2 Prozent und die jährliche Inflation der Kategorie "Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe" mit 9,1 Prozent am höchsten. Das Bildungswesen hingegen ist die einzige Klassifikation auf der Liste, welche eine negative Inflation vorweisen kann. Die jährliche Inflation liegt hier bei -1,0 Prozent.

Die Website zeigt ebenso an, wie der persönliche Warenkorb im Verhältnis zu dem Verbrauch in dem gewählten Land steht. Nach dem Ausfüllen der geforderten Angaben kann im weiteren Verlauf ein Chart eingesehen werden, welcher die persönliche Inflationsrate des Einzelnen mit der durchschnittlichen Inflationsrate in dem ausgewählten Land grafisch darstellt.

