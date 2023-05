In diesen Ländern ist Netflix am teuersten

Platz 11: Das Ranking

Der Streamingdienst Netflix ist aus den meisten Haushalten nicht mehr wegzudenken. Nahezu weltweit können Serien und Filme über die Streaming-Plattform geschaut werden - dabei zahlen Nutzer, je nachdem wo sie wohnen, unterschiedlich hohe Nutzungsgebühren. Der Tech-Vergleichsdienst "Comparitech" hat ermittelt, wie die unterschiedlichen Angebote aussehen und wo auf der Welt Nutzer am meisten für einen Netflix-Zugang bezahlen müssen. In diesem Ranking werden, gemessen an den Kosten des Premiumplans, die zehn teuersten Länder in Bezug auf die Netflix-Nutzungsgebühr aufgelistet. Bei der Berechnung der monatlichen Kosten wird somit das jeweilig teuerste Netflix-Abonnement-Modell berücksichtigt. Stand ist der 03.03.2023.

Quelle: Comparitech, Bild: Netflix