Produktivität steigern

Wie kann man das eigene Zeitmanagement verbessern und mehr erledigt bekommen? Das Prinzip des Timeboxing, das seinen Ursprung in der Softwareentwicklung hat, kann einem dabei helfen, die eigene Produktivität zu steigern.

Zeitdruck fördert Produktivität

Timeboxing ist eine Methode im Zeitmanagement, die durch die Zuweisung fester Zeitfenster für spezifische Aufgaben hilft, den Arbeitstag besser zu strukturieren und zu priorisieren. Diese Technik, die laut Karrierebibel unter anderem im agilen Projektmanagement wie SCRUM oder Kanban Anwendung findet, kann auch zur Planung von Arbeitstagen und Meetings genutzt werden. Ein typisches Beispiel für einen durch Timeboxing strukturierten Arbeitstag, den Karrierebibel vorschlägt, könnte aus festgelegten Zeitblöcken für Meetings, E-Mail-Bearbeitung, Hauptaufgaben und Pausen bestehen, wodurch ein klar gegliederter 9-Stunden-Tag entsteht. Das Kernprinzip von Timeboxing basiere darauf, dass unter Zeitdruck häufig schneller und nicht unbedingt schlechter gearbeitet werde, so die Digtial Marketing Expo & Conference (DMEXCO) in einem Beitrag. Die Methode benutze das Phänomen, dass Aufgaben mit einer nahenden Deadline fokussierter und motivierter angegangen werden als diejenigen, bei denen man gefühlt noch sehr viel Zeit hat.

Ursprung in der Softwareentwicklung

Wie DMEXCO in einem Beitrag berichtet, kommt die Methode ursprünglich aus der Softwareentwicklung und wurde daher als erstes in Tech-Startups angewandt. Die Methode kann aber auch sehr gut auf andere Bereiche angewandt werden, wie beispielsweise in der Kommunikation oder im Handwerk. Prominente Beispiele für Anwender dieser Methode sind laut DMEXCO Elon Musk , CEO von Tesla, und Bill Gates , Gründer von Microsoft .

Visualisierung von Zielen und Reflexion ist wichtig

Um die Methode des Timeboxing erfolgreich anzuwenden, ist es laut DMEXCO wichtig, die Aufgabe zunächst klar zu definieren. Dabei sollte das große Ganze betrachtet werden und die Aufgabe in kleinere Schritte unterteilt werden. Ein wesentlicher Punkt sei es außerdem, das Ziel zu visualisieren und besonders wichtige Zwischenschritte zu identifizieren. Anschließend gilt es nach DMEXCO, die benötigte Zeit für die Aufgabe festzulegen. Ein gewisser Grad an Zeitdruck könne außerdem hilfreich sein, um die Aufgabe zügig zu erledigen, jedoch sollte das Zeitfenster nicht zu kurz gewählt werden, um Stress zu vermeiden. Es sei nützlich, klare Ziele zu setzen und genau zu definieren, woran erkennbar ist, dass das Ziel erreicht wurde. Während der Arbeit in einer spezifischen Timebox sei es außerdem entscheidend, sich voll und ganz auf die eine Aufgabe zu konzentrieren. Nach Abschluss des Projekts und der Erledigung aller Aufgaben sei es nach DMEXCO außerdem wertvoll, zurückzublicken und zu bewerten, was gut funktioniert hat und was nicht.

Gesteigerte Effizienz und erhöhte Konzentration

Zu den wesentlichen Vorteilen von Timeboxing zählen laut Karrierebibel eine gesteigerte Effizienz durch die bessere Nutzung der Arbeitszeit, eine erhöhte Konzentration durch Fokussierung auf einzelne Aufgaben und eine Reduzierung von Multitasking und Prokrastination. Diese Methode kann zudem die Motivation steigern und ein tieferes Verständnis für die eigene Arbeit fördern. Allerdings gibt es nach Karrierebibel auch Nachteile, wie die Gefahr falscher Zeitkalkulation, zusätzlichen Stress, Unterbrechungen im Arbeitsfluss und ein Gefühl der Überforderung, wenn die Methode nicht zum persönlichen Arbeitsstil passt.

Kalender kann hilfreich sein

Um Timeboxing effektiv zu nutzen, empfiehlt Karrierebibel, die Zeitfenster bereits am Vortag zu planen und visuell darzustellen, beispielsweise in einem Kalender. Timer können zusätzlich dabei helfen, den Überblick über den Beginn neuer Zeitfenster zu behalten. Wichtig sei außerdem eine realistische Planung der Zeitfenster, inklusive Pausen, um Stress zu vermeiden und den Arbeitsfluss zu erhalten. Damit die Methode zum erwünschten Erfolg führt, sei laut Karrierebibel die konsequente Einhaltung der festgelegten Zeitfenster für den Erfolg entscheidend. Die Länge der Timeboxen sollte variabel und individuell angepasst sein, um die Aufgaben ohne Zeitdruck und Ablenkungen erledigen zu können.

Redaktion finanzen.net