James Bond, Heidi Klum & Co: Diese Stars haben einen eigenen Aktien-Index

Wenn Stars Werbung für an der Börse gelistete Unternehmen machen oder mit diesen Kooperationen eingehen, hat das Einfluss auf das Image der Berühmtheiten - und auf den Wert der Unternehmensanteile. So beeinflusst Gisele Bündchen den Wert der Volkswagen -Aktien und Taylor Swift die Disney -Anteile. Vor einigen Jahren hat die Plattform Stockerblog.com für eine Reihe von Prominenten eigene Aktienindizes erstellt. Einige dieser Promi-Indizes werden in diesem Ranking vorgestellt - teilweise konnten sie sogar den Dow Jones outperformen. Stand des Rankings ist März 2023.

Redaktion finanzen.net



Platz 16: Das Ranking Die Seite Stockerblog.com hat verschiedene Aktienindizes für Prominente erstellt. Die darin enthaltenen Aktien stehen in enger Verbindung zur jeweiligen Berühmtheit. Eine Beziehung zwischen Prominenten und bestimmten Aktien entsteht zum Beispiel dann, wenn die Stars Werbung für Produkte eines börsennotierten Konzerns machen. Im folgenden Ranking werden fünfzehn dieser Indizes vorgestellt, die Reihenfolge wurde dabei zufällig gewählt. Stand ist der 7. März 2023. Quelle: Stockerblog.com, Bild: isak55 / Shutterstock.com

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: HABRDA / Shutterstock.com