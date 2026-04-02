Rechtslage

Mehr Solarstrom vom Balkon klingt verlockend. Doch rechtlich ist klar geregelt, wie viele Balkonkraftwerke pro Haushalt erlaubt sind und wo die Grenzen liegen.

Klare Regeln für Anschluss, Leistung und Anmeldung

Der Einstieg in die eigene Stromerzeugung über den Balkon ist heute deutlich übersichtlicher als noch vor einiger Zeit. Für sogenannte Steckersolargeräte gibt es inzwischen verbindliche technische Leitplanken, die festlegen, wie Anschluss, Leistung und Anmeldung geregelt sind. Ziel ist ein sicherer Betrieb ohne unnötige Bürokratie und klare Grenzen. Insbesondere dort, wo Sicherheit und Netzstabilität berührt sind. Maßgeblich ist die Produktnorm DIN VDE V 0126-95, die verbindlich vorgibt, unter welchen technischen Voraussetzungen Balkonkraftwerke betrieben werden dürfen. Dazu gehört auch, dass der Anschluss über eine normale Haushaltssteckdose mit Schukostecker zulässig ist, sofern entsprechende Schutzvorrichtungen vorhanden sind. Ausdrücklich ausgeschlossen ist der Betrieb über Mehrfachsteckdosen, so die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Wer­bung Wer­bung

Zentral für die Einordnung ist die Leistungsgrenze des Wechselrichters: In das Hausnetz dürfen maximal 800 Watt eingespeist werden. Entscheidend ist dabei nicht die theoretische Leistung der Solarmodule, sondern allein die tatsächlich eingespeiste Leistung. Die Modulleistung darf oberhalb dieser Grenze liegen, solange der Wechselrichter die Einspeisung zuverlässig begrenzt. Nach Darstellung des ADAC sind bei Anschluss über eine Haushaltssteckdose bis zu 960 Watt Modulleistung zulässig, ohne dass sich an der Einspeiseobergrenze etwas ändert.

Unabhängig vom Anschluss gilt: Steckersolargeräte müssen im Marktstammdatenregister erfasst werden. Eine zusätzliche Anmeldung beim Netzbetreiber ist nicht erforderlich, wie die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg klarstellt. Gesetzliche Grundlage für diese vereinfachte Handhabung ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Darüber hinausgehende Meldepflichten dürfen nicht verlangt werden.

Mehrere Balkonkraftwerke: Warum "mehr als eins" rechtlich ausgeschlossen ist

Was technisch reizvoll klingt, ist rechtlich klar begrenzt. Die neue Produktnorm zielt eindeutig darauf ab, dass pro Haushalt höchstens ein Balkonkraftwerk angeschlossen werden darf. Zwar ist es ohne weiteres möglich, mehrere Solarmodule zu montieren, etwa um unterschiedliche Sonnenstände zu nutzen. Rechtlich gelten diese Module jedoch als eine einzige Anlage, solange sie über einen gemeinsamen Wechselrichter Strom ins Hausnetz einspeisen. Entscheidend ist nicht die Anzahl der Module, sondern die Zahl der Steckersolargeräte, die tatsächlich angeschlossen sind.

Wer­bung Wer­bung

Nicht zulässig sind hingegen mehrere voneinander getrennte Balkonkraftwerke mit jeweils eigenem Wechselrichter innerhalb eines Haushalts. Selbst dann nicht, wenn die Einspeiseleistung rechnerisch unterhalb der zulässigen Obergrenze bliebe. Hintergrund dieser eindeutigen Vorgaben ist eine Phase rechtlicher Grauzonen in der Vergangenheit. Unterschiedliche Leistungsgrenzen und uneinheitliche Auslegungen hatten für Unsicherheit gesorgt. Die neue Norm zieht hier eine klare Linie und schafft Rechtssicherheit, wie die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg betont.

Wirtschaftliche Einordnung: Mehr Module ja - mehrere Anlagen nein

Balkonkraftwerke sind wirtschaftlich klar auf Eigenverbrauch ausgelegt. Für Strom, der über den eigenen Bedarf hinaus ins öffentliche Netz fließt, gibt es keine Einspeisevergütung, wie die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erklärt. Der finanzielle Effekt entsteht damit ausschließlich durch den Ersatz von Netzstrom. Ein Verkauf von Strom oder zusätzliche Erlöse spielen bei Balkonkraftwerken keine Rolle. Eine etwas größere Modulleistung kann laut ADAC trotzdem sinnvoll sein, um wetter- oder tageszeitbedingte Schwankungen abzufedern - vorausgesetzt, die Einspeiseleistung bleibt begrenzt.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net