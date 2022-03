5 Schritte zum günstigen Traumurlaub

1. Geregelte Finanzen

Wer seinen nächsten Traumurlaub plant, kann mit ein paar einfachen Tipps eine Menge Geld sparen. So kann beispielsweise das Anlegen eines separaten Kontos dazu beitragen, die Finanzen bereits im Vorfeld zu regeln. Auf diesem Wege kann monatlich ein kleiner Betrag umgebucht werden, um sich die Kosten für den Urlaub langfristig zusammenzusparen. So wird der Urlaub auch nicht zu einem einschneidenden Erlebnis für den Geldbeutel. Wenn man sich im Vorhinein zusätzlich überlegt, wo die Reise hingehen soll, kann man grob überschlagen und sich den Betrag als Sparziel setzen.

2. Das richtige Reiseziel

Der nächste Schritt auf dem Weg zu einem günstigen Traumurlaub ist die Wahl des richtigen Reiseziels, denn je bekannter und beliebter ein Urlaubsort ist, desto kostenintensiver gestaltet sich auch der Aufenthalt. Und dabei geht es nicht nur um die Buchung des Hotels oder der Ferienwohnung, auch die Kosten für den Restaurantbesuch, Taxifahrten oder Strandliegen fallen deutlich höher aus als an einem Ort fernab des Massentourismus. Wer also günstig verreisen will, sollte sich überlegen, ob er wirklich die Nächte in Palma, London oder Lissabon verbringen will, oder ob es sich finanziell und auch kulturell nicht doch lohnen könnte, eine Unterkunft etwas weiter außerhalb zu suchen und stattdessen kostengünstigere Tagestrips in die Urlaubsplanung aufzunehmen.

3. Der perfekte Zeitpunkt

Der wichtigste Schritt, um eine günstige Reise zusammenzustellen, ist es, die Preise zu vergleichen und das bereits Monate im Voraus, denn in den meisten Fällen gilt: Wer früh bucht spart bares Geld! Aber auch der Zeitpunkt der Reise spielt eine wichtige Rolle. Da Eltern generell an die Schulferien ihrer Kinder gebunden sind, müssen sie gezwungenermaßen in der teuren Hauptsaison verreisen. Für alle anderen besteht jedoch die Möglichkeit einen Urlaub für die Nebensaison zu planen und so bei den Kosten für den Flug und die Unterkunft zu sparen. Besonders Kurztrips innerhalb Europas können sich dann als echte Schnäppchen herausstellen. Noch mehr lässt sich sparen, wenn man nicht an das Wochenende gebunden ist, sondern beispielsweise auch von Mittwoch bis Montag verreisen kann.

4. Die Wahl der Transportmittel

Im Zuge der nächsten Reiseplanung lässt sich besonders bei der Buchung des Fluges viel Geld sparen. Vor Allem wenn man bereit ist, besonders früh am Morgen oder sehr spät in der Nacht zu fliegen, kann man besonders günstige Flugverbindungen finden. Aber auch bei der Wahl des Mietwagens, des Taxis oder der Busverbindung macht eine Recherche vorab Sinn, denn auch hier weisen die Anbieter erhebliche Preisunterschiede auf. Besonders der Transfer vom Flughafen zur Unterkunft sollte bestenfalls vorab abgeklärt oder gebucht werden, um wahre Kostenfallen am Flughafen direkt zu vermeiden.

5. Organisierter Aufenthalt

Auch beim Aufenthalt an seinem Urlaubsziel kann man sehr viel oder eben sehr wenig Geld ausgeben. So kann man entweder eine Tour buchen und sich den Ort zeigen und erklären lassen oder man schnappt sich einen Reiseführer und erkundet die Umgebung auf eigene Faust. Wenn man dann auch noch recherchiert, welche Attraktionen, wie beispielsweise Museen, kostenlos angeboten werden, kann man weiteres Geld sparen. Auch beim Essen lohnt es sich, sich Gedanken zu machen, denn ein Food-Spot etwas außerhalb kann nicht nur günstiger sein, sondern oftmals auch leckere lokale Gerichte und typische Nationalspeisen bieten.

Allgemein gilt, dass eine gute Planung im Voraus das Wichtigste ist, wenn man einen günstigen Traumurlaub möchte.

