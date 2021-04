So viel an Wert verliert ein Auto: Elektroautos haben mit hohen Wertverlusten zu kämpfen

Neuwagen grundsätzlich mit hohem Wertverlust

Unabhängig der Antriebsart ist der Wertverlust insbesondere bei Neuwagen zu Anfangszeiten beachtlich. Im Durchschnitt liegt der Wertverlust eines Neuwagens bei einer Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometern allein im ersten Jahr nach der Neuzulassung bei rund 24 Prozent. In den Folgejahren sind es noch rund fünf bis sechs Prozent pro Jahr. Das geht aus einer von "Focus Online" und "Bähr & Fess Forecast" durchgeführten Untersuchung hervor. Elektrifizierte Fahrzeuge kommen im Gegensatz zu ihren Gegenspielern mit Verbrennungsmotor hinsichtlich ihres Restwertes und Wertverlustes weitaus schlechter weg. Welche Gründe gibt es dafür?

Verzerrtes Gesamtbild

Bähr & Fess führt aus, dass Restwert-Prognosen für Elektroautos und Plug-in-Hybride aufgrund der staatlich geförderten Kaufprämien sowie des schnellen technologischen Fortschrittes mit Unsicherheiten verbunden sind. Laut dem Portal " Elektroauto -News.net" verzerren die staatlichen Förderungen das Gesamtbild, da der Kauf oder das Leasing eines neuen elektrifizierten Fahrzeuges durch den um 3.000 Euro erhöhten Umweltbonus günstiger ausfallen kann als bei einem gebrauchten Modell. Das wiederum drückt den Kaufpreis eines gebrauchten Fahrzeuges weiter nach unten.

Zudem werden die Restwerte durch den technologischen Fortschritt zusätzlich weiter gemindert. Kontinuierliche Verbesserungen der Reichweiten von Elektrofahrzeugen sind demnach alles andere als zuträglich für die Attraktivität und auch den Wert der jeweiligen Vorgängerversion, so das Portal "Elektroauto-News.net", das sich hierbei auf Dieter Fess von Bähr & Fess Forecasts beruft. Dass sich Reichweiten bei neuen Modellgeneration nahezu verdoppeln, ist dem Portal zufolge keine Seltenheit. Dies schlage sich unmittelbar auf realisierbare Verkaufspreise nieder.

Das sind die elektrifizierten Restwert-Sieger

Im Elektroautosegment wurde der Skoda Enyaq iV zum Restwert-Sieger auserkoren, der laut der Prognose im Jahr 2025 noch immer einen Restwert in Höhe von 50,5 Prozent des Listenpreises aufweisen kann. Dies berichtet "chip.de". Im Segment der Hybridfahrzeuge stehe Mercedes auf dem ersten Platz der Restwertriesen. Der Mercedes GLC 300e komme in vier Jahren noch immer auf einen Restwert von 54,5 Prozent des Neupreises. Allerdings seien das im Vergleich zu herkömmlichen Modellen mit Verbrennungsmotoren, wo Restwertsieger stellenweise Werte zwischen 55 und 59 Prozent erreichen, höhere Wertverluste. Den geringsten in Euro bemessenen Wertverlust der reinen Elektroautos verzeichne der Seat Mii electric. Bei den Plug-in-Hybriden rangiert der Hyundai Ioniq 1.6 GDI laut "chip.de" beim absoluten Werterhalt an erster Stelle und verzeichnet die geringsten Einbußen.

