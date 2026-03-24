Versicherungsschutz im Schülerpraktikum - Das ist wichtig zu beachten
Ein Schülerpraktikum im Ausland bietet wertvolle Erfahrungen, erfordert jedoch auch besondere Absicherung. Eltern sollten sich frühzeitig informieren, um ihren Kindern einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen.
Werte in diesem Artikel
Krankenversicherung
Schüler unter 25 Jahren, die noch zur Schule gehen und kein regelmäßiges Einkommen über 565 Euro im Monat haben, sind in Deutschland über die Familienversicherung ihrer Eltern gesetzlich krankenversichert.
Im Ausland deckt diese Versicherung oft nur begrenzte Kosten ab. Daher empfiehlt sich eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung, die Behandlungskosten, Medikamente, Krankenhausaufenthalte und Rücktransporte abdeckt. Laut HanseMerkur gibt es spezielle Tarife für Schüler und Studenten.
Haftpflichtversicherung
Eine Haftpflichtversicherung ist wichtig, falls während des Praktikums Schäden an Eigentum oder Personen entstehen. Oft sind Schüler über die private Haftpflichtversicherung der Eltern abgesichert.
Es sollte jedoch geprüft werden, ob die Versicherung auch im Ausland gilt oder ob ein spezieller Auslands-Haftpflichttarif sinnvoll ist.
Unfallversicherung
Die gesetzliche Unfallversicherung greift im Ausland in der Regel nicht. Deshalb empfiehlt sich eine private Unfallversicherung, die auch während des Auslandspraktikums gültig ist. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass der private Versicherer einen Schutz auch im Ausland gewährt.
Weitere Versicherungen
Je nach Praktikum können weitere Versicherungen sinnvoll sein. Dazu zählen beispielsweise Reisegepäckversicherungen für verlorenes oder beschädigtes Gepäck, Reiseunfallversicherungen für Unfälle während der Reise sowie Reiserücktrittsversicherungen bei kurzfristiger Absage.
Besonderheiten bei bezahlten Praktika
Bei bezahlten Praktika im Ausland sollten Eltern prüfen, ob Sozialversicherungsbeiträge im Gastland anfallen. Manche Länder haben eigene Versicherungspflichten. Laut meinauslandspraktikum.de sollten diese Details vorab mit dem Praktikumsbetrieb und der Krankenkasse geklärt werden.
Ein Schülerpraktikum im Ausland ist eine wertvolle Erfahrung. Wer die Versicherungen sorgfältig plant und gegebenenfalls zusätzliche Policen abschließt, kann das Praktikum sicher genießen und böse Überraschungen vermeiden.
Markus Maier, Redaktion finanzen.net
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