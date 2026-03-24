DAX22.637 -0,1%Est505.581 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0500 -2,8%Nas21.762 -0,8%Bitcoin60.738 ±-0,0%Euro1,1603 -0,1%Öl99,48 -0,4%Gold4.573 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Widersprüchliche Nahost-Signale: DAX beendet volatilen Handelstag stabil -- US-Börsen tiefer -- Palantir, ApolIo, Xiaomi, Siemens Energy, TUI, Novo Nordisk, Bayer, Rheinmetall, SAP im Fokus
Top News
Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom Citis Top-Chipaktien mit NVIDIA an der Spitze: Diese vier Halbleiterwerte profitieren vom KI-Boom
Warnsignal am Anleihemarkt: Folgt nun die Stagflation? Experten ziehen Parallelen zu 2008 Warnsignal am Anleihemarkt: Folgt nun die Stagflation? Experten ziehen Parallelen zu 2008
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Schutz vor Überraschungen

Versicherungsschutz im Schülerpraktikum - Das ist wichtig zu beachten

25.03.26 03:35 Uhr
Böse Überraschung im Ausland? So schützen Sie Ihr Kind beim Schülerpraktikum | finanzen.net

Ein Schülerpraktikum im Ausland bietet wertvolle Erfahrungen, erfordert jedoch auch besondere Absicherung. Eltern sollten sich frühzeitig informieren, um ihren Kindern einen sicheren Aufenthalt zu ermöglichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zurich Insurance Group AG (spons. ADRs)
29,00 EUR -1,00 EUR -3,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Krankenversicherung

Schüler unter 25 Jahren, die noch zur Schule gehen und kein regelmäßiges Einkommen über 565 Euro im Monat haben, sind in Deutschland über die Familienversicherung ihrer Eltern gesetzlich krankenversichert.

Wer­bung

Im Ausland deckt diese Versicherung oft nur begrenzte Kosten ab. Daher empfiehlt sich eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung, die Behandlungskosten, Medikamente, Krankenhausaufenthalte und Rücktransporte abdeckt. Laut HanseMerkur gibt es spezielle Tarife für Schüler und Studenten.

Haftpflichtversicherung

Eine Haftpflichtversicherung ist wichtig, falls während des Praktikums Schäden an Eigentum oder Personen entstehen. Oft sind Schüler über die private Haftpflichtversicherung der Eltern abgesichert.

Es sollte jedoch geprüft werden, ob die Versicherung auch im Ausland gilt oder ob ein spezieller Auslands-Haftpflichttarif sinnvoll ist.

Wer­bung

Unfallversicherung

Die gesetzliche Unfallversicherung greift im Ausland in der Regel nicht. Deshalb empfiehlt sich eine private Unfallversicherung, die auch während des Auslandspraktikums gültig ist. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass der private Versicherer einen Schutz auch im Ausland gewährt.

Weitere Versicherungen

Je nach Praktikum können weitere Versicherungen sinnvoll sein. Dazu zählen beispielsweise Reisegepäckversicherungen für verlorenes oder beschädigtes Gepäck, Reiseunfallversicherungen für Unfälle während der Reise sowie Reiserücktrittsversicherungen bei kurzfristiger Absage.

Besonderheiten bei bezahlten Praktika

Bei bezahlten Praktika im Ausland sollten Eltern prüfen, ob Sozialversicherungsbeiträge im Gastland anfallen. Manche Länder haben eigene Versicherungspflichten. Laut meinauslandspraktikum.de sollten diese Details vorab mit dem Praktikumsbetrieb und der Krankenkasse geklärt werden.

Wer­bung

Sicher unterwegs

Ein Schülerpraktikum im Ausland ist eine wertvolle Erfahrung. Wer die Versicherungen sorgfältig plant und gegebenenfalls zusätzliche Policen abschließt, kann das Praktikum sicher genießen und böse Überraschungen vermeiden.

Markus Maier, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Zurich Insurance Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zurich Insurance Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zurich Insurance Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: funkyfrogstock / shutterstock.com, REDPIXEL.PL / shutterstock.com

Nachrichten zu Zurich Insurance Group AG (spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung