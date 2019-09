Kuchen im Wert von 90.000 Dollar gestohlen - New Yorker Edel-Bäckerei verklagt Mitarbeiter

Zwischen November 2018 und Februar 2019 soll ein ehemaliger Mitarbeiter der New Yorker Edel-Konditorei, "Lady M", 1.020 Kuchen im Wert von rund 90.000 US-Dollar gestohlen und unrechtmäßig weiterverkauft haben. Der 32-Jährige war bei Lady M als Auslieferungsfahrer tätig und hätte innerhalb weniger Monate die Backwerke unbemerkt aus dem Lagerhaus geschmuggelt, wie die New York Times berichtet.

Luxus-Torten auf dem Schwarzmarkt

Bemerkt hätten die Eigentümer das erst, nachdem sie durch Medienberichte aufmerksam darauf geworden sind, dass ihre Luxus-Torten auf dem Schwarzmarkt gehandelt würden. Kameraaufzeichnungen sollen anschließend gezeigt haben, wie der Verdächtigte die Gefrierräume des Lagers mehrmals verlässt und Taschen mit Kuchen zu seinem Auto transportiert. Gegen den 32-Jährigen ehemaligen Mitarbeiter, der seit März nicht mehr für die Edel-Konditorei tätig ist, läuft nun ein Verfahren. Es drohen ihm Schadensersatz sowie zusätzliche Strafzahlungen.

Lady M ist für ihre edlen und hochwertigen Kuchen weltbekannt. Die 2002 in New York eröffnete Konditorei verkauft Kuchen, die aus etwa 20 aufeinanderliegenden Pfannkuchen mit Sahne dazwischen bestehen und je 90 US-Dollar kosten. Bekannt wurde das Unternehmen durch Instagram. Zu besonderen Fans zählen die US-Moderatorinnen Oprah Winfrey und Martha Stewart. Auch das New York Times Magazine lobte Lady M für den "zweit-besten Kuchen der gesamten Stadt".

Redaktion finanzen.net

