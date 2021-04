Ohne Erbe zum Vermögen: In diesen Ländern wird der American Dream wahr

Platz 11: Das Ranking

Jeder kennt sie: Die berühmte Redewendung "Vom Tellerwäscher zum Millionär", die den Aufstieg einer Person aus der Armut hin zu Wohlstand und Reichtum beschreibt - kurzum der "American Dream". Die Idee dahinter besagt, dass jeder Mensch, der nur hart genug arbeitet, einen höheren Lebensstandard erreichen kann. Eine andere Bezeichnung für dieses Konzept lautet "Social Mobility". Hierbei geht es darum herauszufinden, wie die Chancen dafür stehen, Erfolg in verschiedenen Lebensbereichen zu erzielen, ohne dabei über ein bestimmtes Startkapital zu verfügen. Der "Social Mobility Index 2020" und ein zugehöriger Report verdeutlichen, in welchen Ländern der Welt die "Social Mobility" am größten ist, also wo die Chancen am besten stehen, Erfolg im sozialen und ökonomischen Bereich zu erzielen. Weitere Bereiche, die dabei berücksichtigt werden, sind die Bereiche Bildung und Gesundheit. Stand der Daten ist das Jahr 2020.

Quelle: World Economic Forum, Bild: Carl-Ernst Stahnke / pixelio.de