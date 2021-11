Die smartesten Städte Deutschlands

Platz 21: Das Ranking

Der Smart City Index ist ein jährliches Ranking, mit dem der Digitalverband Bitkom deutsche Großstädte anhand verschiedener Kriterien bewertet. Ziel ist es, die smarteste Stadt Deutschlands zu bestimmen. Datengrundlage bildet eine Studie von Bitkom Research aus dem Jahr 2020, die der Digitalverband Bitkom in Auftrag gegeben hat. Berücksichtigt wurden nur solche deutschen Großstädte, die mindestens 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben. Insgesamt wurden 81 Städte bewertet. Die Bewertung erfolgte anhand von 133 Parametern, die in 36 Indikatoren zusammengefasst wurden. Die Parameter wurden anschließend fünf thematischen Kategorien zugeordnet. Diese lauten: Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität sowie Gesellschaft. Alle Indikatoren wurden standardisiert und auf eine Skala von 0 bis 100 übertragen. Die maximal erreichbare Punktezahl lag bei 100. Stand des Rankings ist der 31. Dezember 2020.

Quelle: Bitkom, Bild: Smit / Shutterstock.com