WhatsApp, YouTube & Co.: Diese sozialen Medien werden in Deutschland am meisten genutzt

Jährlich veröffentlicht die Unternehmensberatung Faktenkontor den Social-Media-Atlas - so auch 2021. Es handelt sich dabei um eine große Studie, deren Daten einer repräsentativen Umfrage unter 3.500 deutschen Internetnutzern im Alter von mindestens 16 Jahren entstammen. Faktenkontor hat im Rahmen der Studie unter anderem untersucht, welche Social-Media-Kanäle in Deutschland am beliebtesten sind.

YouTube und WhatsApp im Rennen um den ersten Platz auf der Liste der meistgenutzten Social-Media-Plattformen

Die zu Google gehörende Videoplattform YouTube und Facebooks Messenger-Dienst WhatsApp haben sich in den vergangenen Jahren ein knappes Rennen um den ersten Platz geliefert, wobei WhatsApp den Wettkampf im vergangenen Jahr mit einem Prozent mehr Nutzern für sich entscheiden konnte. 2021 hingegen stagnierte WhatsApps Nutzerzahl deutschlandweit im Vorjahresvergleich und blieb bei 69 Prozent, während die Zahl der Umfrageteilnehmer, die YouTube nutzen, um zwei Prozent auf 70 Prozent anstieg. Weltweit belaufen sich die Nutzerzahlen der beiden Portale Statista zufolge auf zwei Milliarden (WhatsApp) und 2,29 Milliarden User (YouTube). Den dritten Platz auf der Liste belegt die Plattform Facebook, deren User-Zahl ebenfalls stagnierte und bei 60 Prozent bleibt. Weltweit allerdings steht Facebook Statista zufolge mit rund 2,74 Milliarden Nutzern auf Platz eins des Rankings. Es folgen im deutschlandweiten Ranking das ebenfalls zu Facebook gehörende Netzwerk Instagram (46 Prozent), Pinterest (33 Prozent), verschiedene Foren (30 Prozent), Twitter (27 Prozent), das verhältnismäßig junge Portal TikTok von ByteDance (26 Prozent), Blogs (26 Prozent) und auf Platz zehn im Ranking die Jobbörse LinkedIn mit 24 Prozent.

TikTok verzeichnet 16 Prozent mehr Nutzer als 2020

Dabei lässt sich beobachten, dass die Nutzerzahlen der kleineren Social-Media-Kanäle deutlich stärker ansteigen als die der großen Plattformen: So legte etwa die Zahl der TikTok-Nutzer um ganze 16 Prozent zu, LinkedIn und Telegram (Platz 13) verzeichneten je acht Prozent mehr Nutzer als im Vorjahr. Dr. Roland Heintze, Geschäftsführer bei Faktenkontor, wird in einer Faktenkontor-Mitteilung zitiert: "YouTube, WhatsApp und Facebook haben in Deutschland kaum noch Wachstumspotenzial und stecken deswegen auf absehbare Zeit vor allem in einer Abwehrschlacht fest, um ihre erreichte Marktposition zu halten." Faktenkontor fasst das Wachstum der Nutzerzahlen wie folgt zusammen: "Hinten geht es schneller nach vorn."

Facebooks Nutzerbasis vorwiegend Ü-30: Junge User sind auf anderen Kanälen aktiv

Denn: "Im Kampf um die Gunst der Nutzer stehen [den großen Plattformen] kleinere und neuere Social-Media-Dienste gegenüber, die mit einer offensiven Strategie sowie innovativen, mehrwertigen und zielgruppengerechten Angeboten weiterhin in großem Umfang neue Nutzer hinzugewinnen […]" Der Social-Media-Atlas 2021 zeigt auf, welche Medien von welchen Altersgruppen genutzt werden - so sei etwa bei TikTok ein Schwerpunkt auf jungen Nutzern besonders auffällig: 55 Prozent der 16- bis 19-Jährigen und sogar 57 Prozent der 20- bis 29-Jährigen Befragten sind auf dem Kanal aktiv.

Facebook hingegen erwartet bezüglich der Zahl junger Nutzer scheinbar eine weniger rosige Zukunft: Während immerhin noch 60 Prozent aller Deutschen Facebook nutzen, was zum zweiten Mal in Folge ein Tiefstand ist, ist die Zahl der Facebook-User im Alter von 16 bis 19 Jahren im Vorjahresvergleich um vier Prozent auf gerade einmal 32 Prozent gesunken. Der Anteil an 20- bis 29-Jährigen auf der Plattform ist um fünf Prozent gefallen und liegt nun bei 68 Prozent. Am beliebtesten ist Facebook momentan noch bei den 30- bis 39-Jährigen, in deren Altersgruppe die Zahl der User im Vorjahresvergleich um drei Prozent gestiegen ist. Alles in allem gebe bei Facebook seit 2015 eine sichtbare Überalterung der Nutzerbasis. Heintze erklärt in der Mitteilung: "Die anhaltend schwindende Akzeptanz unter Teenagern und Twens zeigt: Facebook taugt nicht mehr als Universallösung in der Social-Media-Kommunikation."

Instagram schlägt Facebooks Weg ein und verliert junge Nutzer

Der Fachmann sieht Instagram 2021 an einem ähnlichen Punkt wie Facebook im Jahr 2015. Er sehe Zuckerbergs Großkonzern in einem sechsjährigen Zyklus gefangen, in dem mit den jungen Usern ein "Hase-und-Igel-Spiel" abgehalten werde. "Keine Lösung wird je dauerhaft sein", so Heintzel in der Faktenkontor-Mitteilung. Nach dieser Logik müsste Facebook bald eine neue Plattform für junge Nutzer launchen, um am Ball zu bleiben: Zwar liegen die 16- bis 19-Jährigen mit 80 Prozent in Sachen Instagram-Nutzung noch hinter den 20- bis 29-Jährigen (82 Prozent) noch auf Platz zwei, doch ist ihre Zahl im Vorjahresvergleich um ganze elf Prozent gesunken.

