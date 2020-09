So verändert COVID-19 das Sparverhalten von privaten Haushalten

Wie beeinflusst die COVID-19-Pandemie das Sparverhalten der privaten Anleger in Deutschland? Das untersuchte Quirion, der Robo Advisor der Berliner Quirin Bank, in einer großen Anleger-Studie, wofür rund 2.150 Personen befragt wurden. Welche Anlageformen unter der Pandemie besonders gelitten haben, zeigt das bei SpringerProfessional veröffentlichte Ergebnis der Studie.

Sparrate fällt niedriger aus

Durch die COVID-19-Pandemie fällt die durchschnittliche monatliche Sparrate deutlich niedriger aus, wie aus dem Ergebnis der Studie hervorgeht. Während im November 2019 noch durchschnittlich 614 Euro auf die Seite gelegt wurden, sank dieser Betrag im Juni 2020 auf 391 Euro. Viele der Befragten würden gerne mehr Geld zurücklegen. Allerdings steht ihnen im Zuge der COVID-19-Pandemie nun weniger Geld zur Verfügung, als dies noch vor einigen Monaten der Fall war. Dabei sparen derzeit jedoch mehr Anleger eine feste Sparsumme als noch vor der Krise.

Mehr Eigeninitiative

Außerdem ist der Zustimmungswert für eine persönliche Beratung gesunken, was vor allem für Vermittler und Finanzberater keine erfreuliche Entwicklung darstellt. Weniger Sparer vertrauen bei ihren Entscheidungen hinsichtlich der Höhe und der Form des Sparens auf den Rat anderer und handeln eigenständiger als noch vor der Krise. Besonders wichtig ist den Befragten, bei der Geldanlage ein möglichst umfangreiches Online-Angebot wahrnehmen zu können. Wie Konrad Weßner von der Puls Marktforschung erklärt, spielt bei den Anlegern die Digitalisierung durch vermehrtes Homeoffice und eine stärkere Nutzung von neuen, digitalen Kanälen eine große Rolle.

Kapitalmärkte werden zunehmend attraktiver

"Der Kapitalmarkt wird für Anleger attraktiver. Diese sind sich aber bewusst, dass man keine Maximalerträge erzielen kann. Auch hier geht Sicherheit vor Risiko", erklärt Konrad Weßner. Quirion-CEO Martin Daut führt an, dass die Befragten die durch die COVID-19 hervorgerufenen niedrigeren Bewertungen zum Einstieg in den Kapitalmarkt genutzt haben.

Auf der einen Seite sei laut Daut das Interesse an Fonds, Aktien und ETFs gleichgeblieben oder leicht gestiegen. Auf der anderen Seite haben traditionelle Sparformen wie Tages- und Festgeld, der Bausparvertrag oder das klassische Sparbuch bei den Befragten an Attraktivität verloren. Das liege daran, dass die Anleger erkannt haben, "dass die nicht zinsgenerierenden Anlagen kein befriedigendes Ertragsniveau bieten", so Daut.

