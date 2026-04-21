Sparen

Die Besteuerung von Dienstwagen bleibt komplex - und kann je nach Modell und Arbeitsalltag große Unterschiede bei der Steuerlast bedeuten. Ein Überblick zeigt, wo sich sparen lässt.

Die Mobilitätswende und die dauerhafte Etablierung des Homeoffice haben die Karten bei der Dienstwagenversteuerung im Jahr 2026 grundlegend neu gemischt. Was vor einigen Jahren noch als simpler Standard galt, erweist sich heute oft als unnötige finanzielle Belastung. Da die Steuermethode, sofern kein Fahrzeugwechsel ansteht, zwingend nur zum Beginn des Kalenderjahres gewechselt werden kann, ist der Jahreswechsel der entscheidende Moment für einen Kassensturz.

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Die Ein-Prozent-Regelung und das neue Elektro-Privileg

Die pauschale Versteuerung bleibt zwar die bequemste Option, hat sich jedoch im Jahr 2026 für viele Fahrer von Verbrennungsmotoren zu einem kostspieligen Luxus entwickelt. Wer einen klassischen Benziner oder Diesel fährt, muss monatlich weiterhin ein Prozent des Bruttolistenpreises als geldwerten Vorteil versteuern. Da die Neuwagenpreise und Ausstattungskosten in den letzten Jahren massiv gestiegen sind, versteuern Arbeitnehmer heute oft fiktive Werte, die weit über dem tatsächlichen Nutzwert liegen.

Massive Vorteile genießen hingegen Fahrer von reinen Elektrofahrzeugen. Durch die Anpassungen im Zuge des Wachstumschancengesetzes wurde die Grenze für die vorteilhafte 0,25-Prozent-Regelung auf einen Bruttolistenpreis von 100.000 Euro angehoben, wie Auto Motor Sport berichtet. Das bedeutet, dass selbst für hochwertige E-Modelle der Oberklasse nur ein Viertel des Listenpreises als Basis für die Versteuerung herangezogen wird. Wer beispielsweise ein E-Auto für 80.000 Euro fährt, versteuert lediglich 200 Euro monatlich, während ein vergleichbarer Verbrenner mit 800 Euro zu Buche schlagen würde.

Pendeln im Jahr 2026: Warum die Einzelbewertung für Hybrid-Worker siegt

Da die Arbeitswelt im Jahr 2026 weitgehend hybrid organisiert ist, erweist sich die pauschale 0,03-Prozent-Regelung für den Arbeitsweg oft als Kostenfalle. Diese Methode geht davon aus, dass der Arbeitnehmer an jedem Arbeitstag ins Büro fährt. Wer jedoch dank Homeoffice-Regelungen weniger als 15 Tage pro Monat beziehungsweise weniger als 180 Tage im Jahr zur ersten Tätigkeitsstätte pendelt, sollte dringend zur Einzelbewertung wechseln.

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Bei dieser Methode werden lediglich 0,002 Prozent des Bruttolistenpreises pro tatsächlich gefahrenem Kilometer angesetzt. Besonders lukrativ ist dies für Nutzer von Elektroautos, da auch hier der reduzierte Listenpreis als Berechnungsgrundlage dient. Ein Wechsel zu dieser taggenauen Abrechnung kann die monatliche Steuerlast spürbar senken, wie Volkswagen Financial Services ausführt, und ist für fast alle Beschäftigten, die seltener als an drei Tagen pro Woche im Büro erscheinen, die wirtschaftlich sinnvollere Wahl.

Das Fahrtenbuch: Der Endgegner der Bürokratie als Sparmodell

Trotz der Unterstützung durch moderne, KI-gestützte Apps bleibt das Fahrtenbuch die aufwendigste Methode, kann aber unter bestimmten Bedingungen unschlagbar sein. Das gilt vor allem für zwei Szenarien im Jahr 2026. Zum einen profitieren Fahrer von gebrauchten Dienstwagen, deren aktueller Marktwert weit unter dem historischen Bruttolistenpreis liegt, da das Fahrtenbuch die realen Abschreibungskosten abbildet. Zum anderen ist es, wie die Vereinigte Lohnsteuerhilfe erklärt, die ideale Wahl für alle, die den Wagen fast ausschließlich für Kundenbesuche nutzen und den privaten Anteil geringhalten. Allerdings müssen Fahrer von Verbrennern vorsichtig sein. Steigende Betriebskosten können sich negativ auf die Ersparnis auswirken, da das Fahrtenbuch die tatsächlichen Gesamtkosten des Fahrzeugs inklusive Sprit und Versicherung erfasst.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Verbleib bei der Pauschalversteuerung im Jahr 2026 vor allem für E-Auto-Fahrer sinnvoll ist, da die steuerliche Förderung den bürokratischen Aufwand eines Fahrtenbuchs meist nicht rechtfertigt. Das Fahrtenbuch bleibt hingegen die Nische für Vielfahrer mit minimaler Privatnutzung oder Nutzer älterer Fahrzeuge. Wer viel im Homeoffice arbeitet, sollte unabhängig vom Fahrzeugtyp prüfen, ob der Arbeitgeber die Einzelbewertung der Fahrten mit 0,002 Prozent anwendet, da hier das größte kurzfristige Sparpotenzial liegt.

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Markus Maier, Redaktion finanzen.net