Mit der 3-Tage-Regel Geld sparen

Die 3-Tage-Regel

Am Ende eines Monats haben viele Menschen oft ein mulmiges Gefühl, was ihre Finanzen anbelangt. Die Konsumlust vieler Verbraucher geht oft häufig mit gleichzeitigem Finanzfrust einher.

Doch wie entkommt man dem Ganzen? Im Internet gibt es etliche Ratschläge zum Thema Sparen und bewusstem Konsum. Eine dieser Möglichkeiten findet sich in der 3-Tage-Regel. Mit Hilfe dieses einfachen Tricks hat man die Möglichkeit, viel Geld zu sparen. Es handelt sich dabei um ein Gedankenspiel, welches - richtig angewendet - verhindert, dass man unüberlegte Spontankäufe tätigt, die man unter Umständen im Nachhinein bereut. Denn die sogenannte "3-Tage-Regel" sorgt dafür, dass man sich vor dem tatsächlichen Kauf eine essenzielle Frage stellt, die die Kaufentscheidung beeinflusst.

Gut überlegt statt Spontanität

Das Konzept, das darauf abzielt, vor allem unnötige Spontankäufe zu vermeiden, ist dabei denkbar einfach. Die Idee beruht auf drei Punkten und einem Zeitraum von drei Tagen. Die wichtigste Regel ist dabei, Konsumgüter, die einem gefallen, nicht sofort zu kaufen. Stattdessen soll man sich im zweiten Schritt in den folgenden drei Tagen die Frage stellen, ob man den Gegenstand auch wirklich braucht oder die Kaufentscheidung auf lange Sicht bereuen wird. Sollte man nach dieser Zeit immer noch der Meinung sein, dass es das Geld wert ist, kann man den Kauf in einem dritten Schritt ohne schlechtes Gewissen tätigen. Lässt der Kaufwunsch in den drei Tagen jedoch nach und erweist sich der Wunschkauf als doch nicht so wichtig wie gedacht, verzichtet man auf den Kauf und erspart sich auf diesem Weg eine unnötige Ausgabe.

Die 3-Tage-Regel kann so durchaus einen Weg zum langfristigen, erfolgreichen Geldsparen weisen.

