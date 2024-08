Platz 5: Informationstechnologie (IT)

Diejenigen mit einem Abschluss im Bereich IT dürften ebenfalls hohe Gehälter erzielen. Laut StepStone liegen die Gehälter in der IT-Branche mit einem Medianbruttolohn von 54.000 im Jahr gleichauf mit denjenigen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. In Hessen lassen sich hierbei die höchsten Gehälter erzielen.

Quelle: stepstone.de, Bild: Song_about_summer / Shutterstock.com