Das sind die verschiedenen Steuern auf Weihnachtsbäume

Sich einen Weihnachtsbaum anzuschaffen, ist nicht schwer: Man überlegt, ob man etwa eine Nordmanntanne oder eine Blaufichte haben möchte, wo man sie kauft und wo man sie schließlich im Zimmer aufstellt. Anders sieht es hingegen für den Verkäufer aus - denn so einfach sich der Tannenverkauf anhört, der anschließende Kampf mit der Steuererklärung hat es in sich. Denn in Deutschland gibt es verschiedene Steuersätze für Weihnachtsbäume.

Plastikbaum, Lebendbaum oder "Wildbaum"?

Und die hängen von der Art des Baums ab, davon, wo man ihn kauft und wie er gewachsen ist. Möchte man sich beispielsweise einen künstlichen Baum aus Plastik kaufen, fällt der volle Umsatzsteuersatz von 19 Prozent an. Für die ökologische Alternative werden günstigere Beträge steuerlich geltend gemacht. Allerdings kommt es auch hier darauf an, wo und von wem man den Weihnachtsbaum kauft.

Denn für eine Naturtanne vom Gewerbetreibenden fällt ein Steuersatz von sieben Prozent an, welcher allgemein für Pflanzen gilt. Und wenn man lieber vom Landwirt kauft und sich für einen Tannenbaum entscheidet, der in der Natur wild und frei aufgewachsen ist, zahlt man 5,5 Prozent Steuern. Für eine in einer Großkultur gezüchteten Tanne fallen Steuern in Höhe von 10,7 Prozent an.

Nochmal komplizierter wird es, wenn der Landwirt Weihnachtsbäume aus dem Ausland vertreibt oder gebrauchte Tannen veräußert.

