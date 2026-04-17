Steuern

Das Jahr 2026 markiert einen Wendepunkt für viele Senioren in Deutschland, die dem Ruhestand mit Tatendrang begegnen.

Das Bundesministerium der Finanzen hat eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht, die nicht nur den Geldbeutel entlasten, sondern auch die aktive Teilnahme am Arbeitsleben belohnen. Wer seine Steuererklärung für dieses Jahr vorbereitet, sollte vor allem die neue Aktivrente und die angepassten Freibeträge im Blick behalten.

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Die Aktivrente: Ein Privileg für arbeitende Rentner

Eine der zentralen Änderungen 2026 ist die Aktivrente. Diese Regelung richtet sich an jeden Rentner, der das gesetzliche Regelrentenalter von 67 Jahren überschritten hat und sich dazu entschließt, freiwillig weiterzuarbeiten. Ein starker Anreiz für das Weiterarbeiten im Alter: Wer dem Arbeitsmarkt erhalten bleibt, profitiert von einer Steuerfreigrenze bis zu einem Monatslohn von 2.000 Euro. Während die Sozialversicherungspflicht unberührt bleibt, sorgt der Wegfall der Steuerlast für ein deutliches Plus auf dem Konto.

Diese Begünstigung gilt für jeden sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer, während Selbstständige und Beamte von dieser spezifischen Regelung ausgenommen sind. Laut dem Bundesministerium der Finanzen ist die Aktivrente ein entscheidendes Instrument, um dem Fachkräftemangel und den Folgen der demografischen Entwicklung wirksam zu begegnen. Ziel ist es, das wertvolle Erfahrungswissen der älteren Generation länger in den Betrieben zu halten und personelle Engpässe in vielen Branchen zu entschärfen. Für den einzelnen Rentner bedeutet dies ein spürbares Plus auf dem Konto, ohne dass der Fiskus in gewohntem Maße zugreift.

Entlastung durch höhere Freibeträge

Neben der Förderung der Erwerbstätigkeit sorgt der Staat durch eine Anpassung des Einkommensteuertarifs für eine allgemeine finanzielle Erleichterung. Der steuerliche Grundfreibetrag, der das Existenzminimum absichert, steigt im Jahr 2026 um 252 Euro auf insgesamt 12.348 Euro an. Das stellt sicher, dass ein größerer Teil der Rente oder des Hinzuverdienstes steuerfrei bleibt.

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Um zu verhindern, dass Rentenanpassungen oder Gehaltserhöhungen durch die Inflation direkt wieder aufgezehrt werden, wurde zudem der gesamte Tarif angepasst, mit Ausnahme der sogenannten Reichensteuer. Auch das familiäre Umfeld profitiert von diesen Schritten: Das Kindergeld erhöht sich auf 259 Euro pro Kind und Monat, während der Kinderfreibetrag auf 9.756 Euro angehoben wird. Diese Maßnahmen greifen ineinander, um die Kaufkraft der Bürger trotz steigender Preise stabil zu halten.

Steuerfreie Mobilität mit dem Elektroauto

Ein weiterer wichtiger Punkt für die langfristige Finanzplanung ist die private Mobilität. Wer über die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs nachdenkt, findet in der verlängerten Steuerbefreiung für Elektroautos ein starkes Argument. Die Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer für reine Elektrofahrzeuge wurde bis zum Ende des Jahres 2035 verlängert.

Diese Regelung soll den Umstieg auf umweltfreundliche Antriebe vor allem für Personen mit kleinen und mittleren Einkommen erschwinglich machen. Das Bundesministerium der Finanzen sieht darin einen gezielten Kaufanreiz, der gleichzeitig die Automobilindustrie als zentralen Pfeiler für Wohlstand und Innovation in Deutschland stärkt. Für Rentner bedeutet dies, dass ein Elektroauto nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern durch den Wegfall der Kfz-Steuer über viele Jahre hinweg auch ökonomisch eine kluge Wahl bleibt.

Markus Maier, Redaktion finanzen.net