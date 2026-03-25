Steuerpflicht

Beim Verkauf von physischem Gold können steuerliche Pflichten entstehen, je nachdem, wie lange sich das Edelmetall im Besitz befunden hat und wie hoch der Gewinn ausfällt.

Physische Goldverkäufe

Physisches Gold wie Barren und bestimmte Münzen zählt in Deutschland zu sogenannten privaten Veräußerungsgeschäften. Entscheidend für die Steuerpflicht ist, wie lange das Gold zwischen Kauf und Verkauf gehalten wurde: "Ab einer Haltedauer von einem Jahr können Privatanleger Gold […] grundsätzlich steuerfrei verkaufen, auch in sehr großem Umfang", erklärt Steuer-Fachanwalt Karsten Lorenz im Gespräch mit dem Magazin WirtschaftsWoche.

Wer­bung Wer­bung

Bei einer Haltedauer von unter einem Jahr spricht man von der "Spekulationsfrist". Innerhalb dieser Frist ist der Veräußerungsgewinn steuerpflichtig und muss in der Einkommensteuererklärung als sonstige Einkünfte (Anlage SO) erklärt werden, sofern er eine Freigrenze von 1.000 Euro überschreitet. Dabei wird nicht nur der Verkaufspreis, sondern auch der ursprüngliche Kaufpreis und etwaige Kosten betrachtet, betont Lorenz.

Steuerliche Pflichten und Meldungen

Es gibt keine automatische Meldepflicht der Händler an das Finanzamt, wenn man Gold verkauft. Auch der reine Besitz von Gold muss nicht gemeldet werden. Die Verpflichtung, das Finanzamt zu informieren, entsteht erst, wenn steuerpflichtige Gewinne aus dem Verkauf vorliegen und diese in der Steuererklärung angegeben werden müssen.

Meldepflichten sollten dennoch eingehalten werden, denn "Es gibt einige Vorgaben, die dazu führen können, dass letztlich auch das Finanzamt von einem nicht gemeldeten Goldverkauf erfährt", wie Lorenz konstatiert. Edelmetallhändler in Deutschland unterliegen nämlich dem Geldwäschegesetz (GwG): Ab einem Transaktionswert von 2.000 Euro müssen sie gemäß der Allgemeinen Sorgfaltspflicht (§ 10 GwG) die Identität des Verkäufers feststellen. Hieraus resultiert keine automatische Meldepflicht. Im Verdachtsfall sind Händler jedoch dazu verpflichtet, ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen zu melden (§ 43 GwG). Dazu zählen Tafelgeschäfte, die einen Schwellenwert von 2.000 Euro überschreiten. Eine Meldung verläuft ohne den Verkäufer aufzuklären. "Im Hintergrund laufen dann strafrechtliche Ermittlungen gegen Sie", warnt Rechtsanwalt Martin Wehrmann von anwalt.de.

Wer­bung Wer­bung

Bedeutung von Nachweisen und Dokumentation

Damit beim Finanzamt nachgewiesen werden kann, dass das Gold länger als zwölf Monate gehalten wurde und damit steuerfrei verkauft wurde, sollten Kaufbelege, Datum und Herkunft des Goldes dokumentieren. Das gilt auch für geerbtes oder geschenktes Gold, wobei dem Steuer-Fachanwalt zufolge die Haltedauer des Vorbesitzers angerechnet wird, wenn sie belegbar ist. Ohne Nachweis kann das Finanzamt im Zweifel von einer kürzeren Haltedauer ausgehen und Steuern verlangen.

Sonderfälle: Wertpapiere und indirekte Goldanlagen

Gold-ETCs beziehungsweise -Zertifikate oder andere Wertpapiere, die auf den Goldpreis setzen, werden in der Regel steuerlich wie Wertpapiere behandelt und unterliegen der Abgeltungsteuer, unabhängig von der Haltedauer. Es sei denn, sie räumen einen Anspruch auf physische Auslieferung von Gold ein. In solchen Fällen kann nach Ablauf der Jahresfrist ebenfalls eine Steuerfreiheit gelten, ähnlich wie bei physischem Gold.

Jennifer Vogel, Redaktion finanzen.net