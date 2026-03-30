Stressfaktor

Wer Überstunden macht, gilt oft als besonders engagiert und wichtig für das Unternehmen. Doch hinter vielen Begründungen für Mehrarbeit stecken oft Selbstbetrug und falsche Annahmen. Ein Blick hinter die Fassade der gängigsten Überstunden-Mythen.

Der Kunde-zuerst-Mythos und andere Ausreden

Die meisten Argumente für Überstunden entpuppen sich bei näherer Betrachtung als Schutzbehauptungen oder Planungsfehler. Eines der beliebtesten lautet: "Der Kunde erwartet diesen Einsatz." Doch dahinter verbirgt sich oft eine fragwürdige Geschäftsstrategie. Wie aus einem t3n-Artikel hervorgeht, ist es für Unternehmen verführerisch, Projekte mit schlechtem Timing an andere Firmen auszulagern - natürlich gegen entsprechende Bezahlung. Der vermeintlich wichtige Kunde zahlt letztendlich dafür, dass seine miserable Planung nicht in der eigenen Belegschaft landet.

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Ähnlich problematisch ist die Behauptung, Überstunden seien notwendig, um sich im Rennen um Beförderungen durchzusetzen. Wer in einem Umfeld arbeitet, in dem nicht Leistung und Qualität, sondern reine Anwesenheitszeit über den Karrierefortschritt entscheidet, sollte sich ernsthaft fragen, ob das der richtige Arbeitsplatz ist. Besonders perfide wird es, wenn Führungskräfte ihre eigenen Überstunden als Rechtfertigung für die Mehrarbeit der Mitarbeiter heranziehen. Wer als Chef nicht pünktlich Feierabend machen kann, versagt als Vorbild und stellt damit gleichzeitig klar: Die Arbeitsverträge und die Personalplanung waren von vornherein unzureichend.

Überstunden als Zeichen mangelhafter Planung

Aktuelle Daten des DGB-Index Gute Arbeit zeigen ein ernüchterndes Bild: 44 Prozent der Beschäftigten arbeiten durchschnittlich länger als vertraglich vereinbart, wobei mehr als die Hälfte aller Überstunden nicht vergütet werden. Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache über die systematischen Probleme in der deutschen Arbeitswelt.

Besonders prekär ist die Situation im Homeoffice. Beschäftigte, die auch von zu Hause arbeiten, weisen mit 52 Prozent einen deutlich höheren Anteil mit Überstunden auf als solche ohne Homeoffice-Möglichkeit (31 Prozent). Dies zeigt, dass die Grenzen zwischen Arbeits- und Freizeit zunehmend verschwimmen. Wie aus einem Bericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts hervorgeht, ist das oft zitierte Argument der zu geringen Arbeitszeit in Deutschland irreführend. Das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen bewegt sich auf einem historischen Höchststand - die durchschnittlich niedrigeren individuellen Arbeitszeiten resultieren hauptsächlich aus der hohen Teilzeitquote, die wiederum oft durch Belastung und Vereinbarkeitsprobleme erzwungen wird.

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Zeit für einen Paradigmenwechsel

Die Arbeitswissenschaft ist sich einig: Überlange Arbeitszeiten von mehr als 48 Stunden pro Woche sind gesundheitsgefährdend. Laut DGB-Index arbeiten 10,1 Prozent der Vollzeitbeschäftigten aufgrund von Überstunden in diesem kritischen Bereich. Diese Menschen riskieren nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch ihre langfristige Produktivität.

Die Debatte um Überstunden offenbart ein grundsätzliches Problem in der deutschen Arbeitskultur. Statt Mehrarbeit als Tugend zu verklären, sollten Unternehmen ehrlich analysieren, warum sie auf systematische Überstunden angewiesen sind. Oft liegt die Antwort in schlechter Organisation, unrealistischer Planung oder dem Versuch, Personalkosten zu externalisieren. Echte Wertschätzung für Beschäftigte zeigt sich nicht in der Glorifizierung unbezahlter Mehrarbeit, sondern in realistischer Arbeitsplanung, angemessener Personalausstattung und der Respektierung von Work-Life-Balance. Überstunden mögen manchmal unvermeidbar sein - als Dauerzustand sind sie jedoch ein Warnsignal für strukturelle Probleme, nicht ein Zeichen für Engagement oder Wichtigkeit.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.net