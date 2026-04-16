Stromfresser

Alte Glühbirnen treiben die Stromkosten massiv in die Höhe. LED-Lampen sparen bis zu 90 Prozent Energie und halten deutlich länger. Welche Fehler beim Einsatz von Leuchtmitteln teuer werden und wie sich der Umstieg lohnt.

Warum alte Glühlampen Geldfresser sind

Licht gehört zum Alltag - doch die Wahl des Leuchtmittels kann die Stromrechnung erheblich beeinflussen. Vor allem klassische Glühbirnen gelten längst als Stromfresser: Sie nutzen nur rund fünf Prozent der aufgenommenen Energie für Helligkeit, der Rest verpufft als Wärme, berichtet Check24. Ein Vergleich von Verivox verdeutlicht die Kostenfallen: Brennen fünf 75-Watt-Glühlampen täglich vier Stunden, summieren sich die Stromkosten auf etwa 190 Euro pro Jahr. Moderne LED-Lampen mit gleicher Leuchtkraft verursachen dagegen nur rund 20 Euro.

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Welche Alternativen es gibt

Wer sparen will, hat heute verschiedene Möglichkeiten, alte Glühbirnen zu ersetzen. Halogenlampen waren lange eine Zwischenlösung. Sie verbrauchen rund 20 bis 30 Prozent weniger Strom als klassische Glühbirnen, gehören aber weiterhin zu den ineffizienten Leuchtmitteln, erklärt Check24. Energiesparlampen schneiden deutlich besser ab: Sie benötigen bis zu 80 Prozent weniger Energie und halten länger, enthalten jedoch geringe Mengen Quecksilber. Die größte Wirkung erzielen LED-Lampen. Sie sparen bis zu 90 Prozent Strom, haben eine extrem lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden und kommen ohne Schadstoffe aus. Damit sind sie heute die effizienteste und zugleich umweltfreundlichste Alternative.

Häufige Fehler im Alltag

Trotz Verkaufsverbot seit 2009 finden sich in manchen Haushalten noch immer alte Glühbirnen - ein Fehler, der unnötig viel Strom kostet, betont Check24. Auch bei der Wahl moderner Leuchtmittel passieren häufig Missverständnisse: Viele achten vor allem auf die Wattzahl, obwohl für Helligkeit und Lichtfarbe eigentlich Lumen und Kelvin entscheidend sind. So wird nicht nur Energie verschwendet, sondern auch die gewünschte Lichtstimmung verfehlt. Ein weiterer Klassiker ist das brennende Licht in ungenutzten Räumen. Zwar fällt dieser Fehler bei LED-Lampen weniger stark ins Gewicht, da sie von vornherein sehr sparsam arbeiten, dennoch bleibt es unnötiger Verbrauch, wie Verivox hervorhebt.

So berechnen Sie die Kosten selbst

Wie hoch der Stromverbrauch einer Lampe tatsächlich ist, lässt sich leicht selbst berechnen. Die Faustformel lautet: Wattzahl multipliziert mit der täglichen Betriebsdauer, geteilt durch 1000, ergibt den Verbrauch in Kilowattstunden. Ein Beispiel macht die Unterschiede deutlich: Eine 60-Watt-Glühbirne, die fünf Stunden täglich leuchtet, verursacht im Jahr rund 109,5 Kilowattstunden. Eine LED mit vergleichbarer Helligkeit benötigt bei sieben Watt im gleichen Zeitraum lediglich 12,8 Kilowattstunden. Schon bei einzelnen Leuchtmitteln zeigt sich damit, wie groß das Einsparpotenzial ist.

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Tipps, wie Sie langfristig sparen

Wer seine Stromkosten dauerhaft senken möchte, sollte konsequent auf moderne Technik setzen. Check24 empfiehlt vor allem den Austausch alter Glühbirnen gegen effiziente LED-Lampen. Zusätzlich rät das Portal zu smarten Lösungen wie Bewegungsmeldern oder dimmbaren Leuchtmitteln, um den Verbrauch weiter zu reduzieren. Ein weiterer Punkt ist die Lebensdauer: LEDs sind zwar in der Anschaffung teurer, gleichen dies aber durch ihre lange Haltbarkeit und den geringen Energiebedarf schnell wieder aus.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net