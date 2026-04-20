Tipps für Eltern

Auch für Kinder ist Künstliche Intelligenz längst Teil des Alltags. Ob als Lernhilfe, Spielgefährte oder Informationsquelle: Der Umgang mit KI will gelernt sein. Eltern spielen dabei eine Schlüsselrolle.

KI verstehen und erklären

Kinder begegnen künstlicher Intelligenz zunehmend in ihrem Alltag. Entsprechend wichtig ist die Vermittlung des Wissens, dass Technologie keine echten Menschen ersetzt. "Erklären Sie ihm, was sich hinter KI verbirgt. Es sollte klar werden, dass es sich bei Chatbots nicht um echte, fühlende Wesen handelt", empfiehlt das Familienportal Nordrhein-Westfalen. Ein offenes Gespräch über die Funktionsweise und die Grenzen der Systeme fördert ein gesundes Verständnis.

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Dabei sollten Eltern gemeinsam mit ihren Kindern KI-Funktionen erkunden und die Bedeutung von kritischem Denken betonen. Wichtig ist es, in den Dialog zu treten, um das Verständnis des Kindes für die Technologie sowie die damit verbundenen Chancen und Risiken frühzeitig zu schärfen.

Kritisches Denken fördern

Es ist wichtig, Kinder zu ermutigen, Antworten aus KI-Anwendungen konsequent zu hinterfragen. Fragestellungen wie "Wer hat das gesagt?" oder "Auf welcher Datenbasis basiert diese Information?" helfen dabei, ein gesundes Maß an Skepsis zu entwickeln. Eltern sollten verdeutlichen, dass KI-Modelle keine unfehlbaren Wissensquellen sind und Ergebnisse immer einer Überprüfung bedürfen. Dies stärkt die Medienkompetenz und schützt vor der unkritischen Übernahme von Fehlinformationen.

Sicherheit im Umgang mit KI

Der Schutz der Privatsphäre ist ein zentrales Thema. Kinder sollten darauf hingewiesen werden, keine persönlichen Daten wie Fotos, Standorte oder private Details preiszugeben, betont das Portal "Digitale Schule Hessen". In einer Zeit, in der synthetische Medien zunehmen, sollten Eltern zudem gemeinsam mit ihren Kindern lernen, Deepfakes und manipulierte Inhalte als solche zu identifizieren.

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Ein verantwortungsbewusster Umgang mit KI schützt vor Risiken und Missbrauch. Entscheidend ist, dass Eltern diesen Lernprozess aktiv begleiten, um Wissen zu vermitteln, Regeln aufzustellen und im digitalen Alltag unterstützend zur Seite zu stehen.

Jennifer Vogel, Redaktion finanzen.net