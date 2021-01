StepStone-Umfrage: Die besten Arbeitgeber Deutschlands

Das sind die besten Arbeitgeber Deutschlands

Auch 2020 kürt die Jobbörse StepStone die besten Arbeitgeber Deutschlands. Das Ranking basiert inzwischen auf insgesamt 1,1 Millionen Nutzerdaten, die StepStone in den letzten vier Jahren sammeln konnte.

Für das Endergebnis wurden alle Daten berücksichtigt, die bis zum 01. Oktober 2020 eingegangen sind. Außerdem erhielten die neuesten Bewertungen eine höhere Gewichtung und es wurden nur Unternehmen mit mindestens 60 Bewertungen und mindestens 30 Kommentaren in das Ranking aufgenommen.

Das sind die Top 3!

Auf den ersten drei Plätzen befinden sich Ford (3. Platz), die Techniker Krankenkasse (2. Platz) und die Drogeriemarkt-Kette dm (1. Platz).

Ford erhielt insgesamt 104 Bewertungen, von denen 62 Prozent fünf von fünf Sternen vergaben. Besonders positiv bewerteten Mitarbeiter die angemessene Bezahlung von Ford und auch die Unternehmenskultur, die mit 88 Prozent ebenfalls sehr positiv bewertet wurde.

Die Techniker Krankenkasse (TK) konnte bei ihren Mitarbeitern ebenfalls überzeugen. Insgesamt bewerteten 68 Prozent der 103 Bewertungen die TK mit fünf von fünf Sternen. Besonders gut an kamen hier die gute Work-Life-Balance, sowie das hohe Maß an Gestaltungsfreiheit.

Vom ersten Platz grüßt die Drogeriekette dm mit über 41.000 Mitarbeitern in Deutschland. Insgesamt bewerteten 228 Mitarbeiter ihren aktuellen Arbeitgeber, wobei 67 Prozent die Bestnote von fünf Sternen vergaben. Auch dm konnte mit einer guten Unternehmenskultur und Fortbildungsmöglichkeiten überzeugen.

Diese Unternehmen sind unter den Top 10

Neben den oben genannten Unternehmen sind zwei weitere Vertreter aus der Automobilbranche im Ranking vertreten. So befindet sich neben BMW (8. Platz) auch Porsche (4. Platz) unter den zehn beliebtesten Arbeitnehmern bei StepStone.

Als einziges Beratungsunternehmen hat es Deloitte (9. Platz) in die Top 10 von StepStone geschafft. Deloitte konnte dabei vor allem mit einem interessanten und vielfältigen Aufgabenspektrum überzeugen.

Neben den bereits aufgezählten Unternehmen befinden sich außerdem noch drei Chemiekonzerne und ein Pharmakonzern unter den beliebtesten Arbeitgebern bei StepStone. Für die Chemiebranche sind neben Bayer (7. Platz) und Merck (6. Platz) auch noch Evonik Industries (5. Platz) im Ranking vertreten. In der Pharmabranche reicht es für Roche noch für den zehnten Platz.

Allerdings muss festgehalten werden, dass die Spannbreite der Anzahl an Bewertungen zwischen unter 70 und über 450 liegt, da vermutlich der Fokus der Seitenbesucher nicht auf der Abgabe von Bewertungen liegt. So erhielt die Bayer AG bei StepStone insgesamt 197 Bewertungen (Stand: 15.12.2020), auf der Bewertungsplattform Kununu erhielt der Konzern hingegen zum gleichen Stichtag fast 1.735 Bewertungen. Die Bayer AG ist außerdem das einzige Unternehmen, welches in beiden Rankings vertreten ist.

Aus diesem Grund sollten Interessierte diese Rankings mit Vorsicht genießen, da derartige Ranglisten stark von der Ausrichtung des jeweiligen Portals abhängen.

