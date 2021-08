Clubhouse goes Instagram & Co? Warum Audio-Only bald der Vergangenheit angehören könnte

Clubhouse-Hype

Im Januar boomte der Hype um die Social-Media-App Clubhouse. Mit einem neuen Konzept schafft es die Plattform für jede Menge Aufregung zu sorgen: Clubhouse ist eine Audio-only-App, mit beschränkter Teilnahme. Besonders dabei ist, dass man Unterhaltungen - ähnlich wie bei einem Podcast - live verfolgen kann, aber auch die Möglichkeit hat, sich an diesen Gesprächen zu beteiligen. Anders als bei anderen Social-Media-Plattformen gibt es bei Clubhouse keine Kommentare, Likes oder Kamerafunktionen. Zugang zur App bekommt man allerdings nur über eine Einladung eines schon bestehenden Accounts, was die Teilnahmemöglichkeit einschränkt. Unter den Glücklichen, die eine solche Einladung erhalten haben, tummeln sich auch einige prominente Nutzer, was den Hype um die Social-Media-App noch verstärkte. Aber auch unter Fachleuten verschiedenster Bereiche ist die Audio-only-App durchaus beliebt.

Mittlerweile ist der große Hype um die App etwas abgeflacht. Obwohl seit Mai 2021 die App nun auch im Google Play Store zur Verfügung steht, und nicht mehr nur in Apples App Store, können diese nur US-amerikanische Android-User nutzen. In Deutschland ist für Android-User vorerst nur eine Vorabregistrierung für den Start der Beta-Version möglich. Außerdem gehen die Downloadzahlen der App weltweit zurück. Während sie im Februar laut der Süddeutschen Zeitung noch 9,6 Millionen Downloads erzielen konnte, wurde sie im April nur etwa 900.000 mal heruntergeladen.

Neues Feature

Möglicherweise könnte sich Clubhouse vom Audio-only-Konzept entfernen. Denn erst kürzlich leakte die Trend-App, wie OnlineMarketing.de berichtet, versehentlich ein eigenes neues Direct-Messaging-Feature. Das Feature befindet sich im Moment noch im Test, doch die App gab ungewollt einigen Usern Zugriff auf die neue Nachrichtenfunktion, die "Backchannel" heißen soll. User sollen mit dieser die Möglichkeit haben, sich gegenseitig private Nachrichten schreiben zu können. Kurz darauf entfernte Clubhouse den "Backchannel" wieder. Nicht nur die Social-Media-Nutzer, sondern auch andere Plattformen stellen sich nun vermutlich die Frage, welche Funktionen Clubhouse noch plant. Durch das Hinzufügen weiterer Funktionen wie z.B. Stories könnte die App zu einer großen Konkurrenz für andere Social-Media-Plattformen werden, würde aber auch ihr Alleinstellungsmerkmal verlieren.

