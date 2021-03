Altes Apple-Logo für 12.000 US-Dollar zum Verkauf angeboten

In den Anfangszeiten des Unternehmens war das Logo und heute weltbekannte Markenzeichen von Apple , der angebissene Apfel, noch bunt in Regenbogenfarben. Bis 1997 zierte er das bunte Erscheinungsbild des iKonzerns.

Apple-Werbeschild aus dem Jahr 1976

Laut der Beschreibung des Auktionshauses handelt es sich bei dem Apple-Schild um eines der ältesten Ladenschilder des Unternehmens, das der Beschreibung nach von einem autorisierten Wiederverkäufer verwendet wurde. Der Anbieter soll demnach Apple bei einer Computerkonferenz im Jahr 1976 kennengelernt haben - zu einem Zeitpunkt, zu dem es noch keine Apple-Stores gab. Zwar gibt es "ein paar Flecken an der Oberfläche und etwas Vergilbung im Hintergrund, aber die Regenbogenfarben sind noch immer hell. Alles in allem ein sehr guter Zustand", so die Produktbeschreibung der Auktion. Das Eröffnungsgebot lag bei 12.000 US-Dollar. Die Auktion endete am 25. Februar. Es können seitdem keine Gebote mehr unterbreitet werden.

Abschreckung des Preises zu groß?

Allerdings scheint die Medienwirksamkeit der Auktion nicht allzu sehr geholfen zu haben, denn bis Auktionsschluss wurde kein Gebot für das außergewöhnliche Vintage-Werbeschild Apples abgegeben. Somit bleibt das Schild auch weiterhin im Besitz des Anbieters. Laut dem Portal "CultOfMac" sei es äußerst schwer, verlässliche Angaben über den tatsächlichen Wert des Schildes zu machen. Schließlich seien im Jahr 2014 bereits einige originale Außenschilder von Bürogebäuden mit einem Apple-Logo für 35.000 US-Dollar verkauft worden. Wahrscheinlich wurden jedoch weniger dieser Büroschilder hergestellt als von dem zur Auktion gestandenen Werbeschild, wie "CultOfMac" vermutet. Es sei allerdings nicht klar, wie viele hiervon bis heute noch existieren.

Die Wandlung des Apple-Logos

Seit dem Jahr 1977 ziert der Apfel in unterschiedlichen Gestaltungen das Firmenlogo Apples. Das ursprüngliche Logo sah jedoch völlig anders aus, wie das Portal "MacWelt" beschreibt. Innerhalb einer Fahne mit dem Schriftzug "Apple Computer Co." sitzt der englische Naturforscher und Philosoph Isaac Newton unter einem Baum, über dessen Kopf ein Apfel am Baum hängt. 1977 wurde dieses Bild durch einen angebissenen Apfel ersetzt, der bis 1997 immer in sechsfarbiger Aufmachung ausgestaltet wurde, aber immer wieder leichte Farbanpassungen erhielt. Seit 1998 ist der Apfel nur noch einfarbig ausgefüllt.

