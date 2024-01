Unternehmer

Geht es um die Qualitäten und Fähigkeiten neuer Mitarbeiter, legen Führungskräfte auf unterschiedliche Dinge besonderen Wert. Laut Milliardär Daniel Lubetzky steht jedoch die Fähigkeit zur Selbstreflexion an erster Stelle.

Milliardär und Gründer des US-amerikanischen Snackunternehmens Kind LLC, Daniel Lubetzky, hält eine Eigenschaft von Arbeitnehmern für wichtiger als alle anderen: Selbstreflexion. In einem Interview mit CNBC Make It äußert er sich hierzu und erklärt die wichtigste Eigenschaft, welche er beim Einstellen neuen Personals abfragt. "Wenn man introspektiv sein kann, wird man wachsen. Aber wenn man diese Fähigkeit nicht hat, ist es viel schwieriger", erklärte er gegenüber Make It. Dennoch glaubt er diese für ihn bedeutsame Fähigkeit bedroht, insbesondere bei jüngeren Generationen: "Das ist eine der Fähigkeiten, die heute im Zeitalter der sozialen Medien am meisten gefährdet ist, denn jede freie Minute, die wir haben, füllen wir mit unseren Handys aus. Vor allem diejenigen [der Gen-Z], die die Fähigkeit zur Selbstreflexion entwickeln, werden besser abschneiden als diejenigen, die das nicht tun".

Um herauszufinden, wie introspektiv Bewerber sind, fragt er nach vergangenen Fehlern und was sie heute anders tun würden. Daraus lassen sich Lubetzky zufolge eine Reihe weiterer Eigenschaften ableiten: Die Denkweise des Bewerbers, die Problemlösungsfähigkeit, die Verantwortlichkeit, die Bescheidenheit sowie die Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen und die Bereitschaft, sich selbst zu verbessern. In einem Interview mit Vogue Germany verrät Business Coach Christiane Gerwing die Vorteile erfolgreicher Selbstreflexion: "Wissen wir um unsere Motivationen, lassen sich bessere Entscheidungen treffen und Dinge priorisieren, die mehr Erfüllung und Zufriedenheit geben".

Möglichkeiten die Selbstreflexion zu stärken

Laut der AOK fällt es vielen Menschen schwer, über sich selbst nachzudenken. Doch die Fähigkeit der Selbstreflexion kann durchaus geübt werden. Dabei können unterschiedliche Methoden helfen, beispielsweise sich täglich einige Minuten Zeit zu nehmen, um über die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu reflektieren und diese in einem Journal niederzuschreiben.

Dem Portal nifbe zufolge gibt es einige Fragestellungen, welche das Verständnis der eigenen Person verbessern und somit langfristig zu einer stärkeren Selbstreflexion führen. Besonders hilfreich können hierbei die sogenannten "W-Fragen" sein, so zum Beispiel "Warum handle ich so, wie ich jetzt handle?" oder "Was bewegt und berührt mich emotional?". Es geht also darum sich mit dem eigenen Handeln, Denken und Fühlen bewusst auseinanderzusetzen, um ein besseres Verständnis für das eigene Innenleben und somit für die eigenen Verhaltensweisen zu erlangen.

