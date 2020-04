Corona-Krise: Pauschalreisen sind bei Stornierungen im Vorteil

Laut dem Auswärtigen Amt gilt generell, dass Reisende vor Reisebeginn jederzeit die Möglichkeiten haben, "ohne Angabe von Gründen vom Reisevertrag zurückzutreten". Der Rücktritt ist allerdings mit einer "angemessene[n] Entschädigung" verbunden. Mit Ausnahme von besonderen Umständen.

Keine Entschädigung bei besonderen Umständen

Wenn nämlich am Urlaubsort oder in der unmittelbaren Nähe "unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände" auftreten, welche zur Beeinträchtigung der Reise und "Beförderung von Personen an den Bestimmungsort" führen, hat der Reisende das Recht, seine Pauschalreise kostenfrei zu stornieren. Ob die aktuellen Reisewarnungen des Auswärtigen Amts für zahlreiche Länder angesichts des fortschreitenden Coronavirus oder die Reisehinweise von anderen Institutionen wie dem Robert-Koch-Institut oder der Weltgesundheitsorganisation als außergewöhnliche Umstände gelten, ist aktuell noch offen.

Laut Verbraucherschutzzentrale würden diese aber mit großer Wahrscheinlichkeit dazu zählen. "Stärkstes Indiz für außergewöhnliche Umstände sind die Einschätzungen des Auswärtigen Amtes und daraus folgende Reisewarnungen und -hinweise, an denen sich regelmäßig die Gerichte orientieren", wie der Bayerische Rundfunk die Verbraucherzentrale zitiert. Weigert sich ein Anbieter, dies als rechtmäßige Begründung zu akzeptieren, kann laut ADAC als weitere Grund angegeben werden, dass beispielsweise zahlreiche Sehenswürdigkeiten oder Routen vor Ort gesperrt sind.

Pauschalreisen im Vorteil

Sollte es aber zu einer klaren Rechtsprechung kommen, können Reisende ihre Pauschalreisen kündigen, ohne zusätzliche Kosten fürchten zu müssen. Am besten setzt man sich mit dem jeweiligen Reisebüro bzw. Reiseveranstalter in Verbindung und bespricht das weitere Vorgehen. Hierbei kann man abwägen, ob Alternativen wie zum Beispiel Umbuchungen möglich sind. Sollte es zu Auseinandersetzungen kommen, können sich Reisende an eine Verbraucherschutzzentrale oder an einen Rechtsanwalt wenden. Notfalls greift die Rechtsschutzversicherung.

Wer seinen Urlaub per Pauschalreise und nicht individuell gebucht hat, ist aber klar im Vorteil. Denn bei individuellen Reisen ist man laut Verbraucherschützer Robert Bartel auf die Kulanz der Anbieter angewiesen. Stornierungen erwiesen sich in diesem Fall schon als etwas komplizierter. Oft ist dabei nicht deutsches Recht geltend, sondern das Recht des jeweiligen Zielortes. Ob man bei Pauschal- oder individuellen Reisen die gesamten Reisekosten zurückerstattet bekommt, muss individuell geklärt werden, da die Veranstalter die aktuelle Lage nicht zu verantworten haben.

