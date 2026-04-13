DAX23.742 -0,3%Est505.905 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2100 -1,1%Nas23.184 +1,2%Bitcoin63.278 -0,2%Euro1,1760 ±0,0%Öl97,86 -0,1%Gold4.764 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue Hoffnung nach gescheiterten Iran-Gesprächen: DAX im Minus -- US-Börsen fest -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- Nike, Palantir, DroneShield, TUI, VW, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Analystenkommentar sorgt für Spekulationen um Fusion mit SpaceX Tesla-Aktie im Blick: Analystenkommentar sorgt für Spekulationen um Fusion mit SpaceX
UBS bleibt bullish: Warum die Goldpreis-Schwäche der Großbank zufolge eine Chance ist UBS bleibt bullish: Warum die Goldpreis-Schwäche der Großbank zufolge eine Chance ist
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Vertrag und Gesetz

Was ist eine Änderungskündigung - und wie funktioniert sie?

14.04.26 03:52 Uhr
Kündigung - aber doch nicht? Das steckt hinter der Änderungskündigung | finanzen.net

Die Änderungskündigung ist eine besondere Form der Kündigung im deutschen Arbeitsrecht. Sie beendet das Arbeitsverhältnis nicht automatisch, sondern verbindet die Kündigung mit dem Angebot, den Vertrag zu veränderten Bedingungen fortzuführen.

Worum es im Kern geht

Die Änderungskündigung vereinigt zwei Schritte in einem: Sie beendet den alten Vertrag und bietet zugleich einen neuen an. Betriebsrat.de betont, dass eine solche Kündigung zwingend schriftlich erfolgen muss, sonst ist sie unwirksam. Auch hier gelten die Regeln des Kündigungsschutzgesetzes, es braucht also einen nachvollziehbaren Grund. Beschäftigte stehen anschließend vor einer Entscheidung: das Angebot annehmen, ablehnen oder unter Vorbehalt zustimmen und gleichzeitig vor Gericht ziehen. Für eine Klage gilt eine Frist von drei Wochen, so Personio.

Rechtliche Grundlagen

Rechtsgrundlage ist § 2 Kündigungsschutzgesetz, ergänzt durch § 623 BGB, der die Schriftform vorschreibt. Ohne ein ordentlich verfasstes Schreiben ist die Kündigung wirkungslos. Gibt es einen Betriebsrat, muss dieser angehört werden. Auch hier gilt: Wird die Anhörung übergangen, ist die Änderungskündigung anfechtbar.

Voraussetzungen und Grenzen

Wie bei jeder Kündigung verlangt das Gesetz auch bei der Änderungskündigung eine soziale Rechtfertigung. Dr. Drees, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Bonn, nennt auf seiner Website als mögliche Gründe betriebliche Notwendigkeiten, persönliche Eignungsprobleme oder Fehlverhalten. Zudem gilt das Ultima-Ratio-Prinzip: Eine Änderungskündigung darf nur erfolgen, wenn andere Wege, wie etwa ein Änderungsvertrag, gescheitert sind. Hinzu kommt die Frage der Zumutbarkeit. Änderungen, die für die betroffene Person nicht tragbar wären, können eine Kündigung unwirksam machen.

Fristen und Formalitäten

Neben der Klagefrist gelten die üblichen Kündigungsfristen aus Vertrag oder Gesetz. Experten warnen dabei auch vor unklaren oder schwammigen Formulierungen im Änderungsangebot. Fehlt es an Präzision, kann dies die Wirksamkeit der Kündigung infrage stellen.

Paul Schütte, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Antonio Guillem / Shutterstock.com