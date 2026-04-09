Wechselbereitschaft

Sicherheit ist im Arbeitsleben ein hohes Gut. Doch manchmal kann genau dieses Sicherheitsbedürfnis zu einer Falle werden. Viele Beschäftigte bleiben heute in Positionen, in denen sie längst nicht mehr zufrieden sind. Sie wagen keinen Wechsel, auch wenn sich Chancen böten. Dieses Phänomen trägt inzwischen den Namen "Job Hugging" - und es sagt viel über die Stimmung auf dem Arbeitsmarkt aus.

Was sich hinter dem Begriff verbirgt

Der Ausdruck kommt aus dem Englischen und bedeutet wörtlich "einen Job umarmen". Gemeint ist aber nicht Zuneigung, sondern eher das Festhalten aus Vorsicht. Sicherheit im Arbeitsleben ist ein hohes Gut, doch "Job Hugging" kann zur Falle werden. Anders als beim "Job Hopping" oder "Quiet Quitting" bedeutet es, am Arbeitsplatz zu verharren - auch wenn Unzufriedenheit längst überwiegt. Man bleibt, weil es sicher scheint. Nach Recherchen von t3n zeigt sich, dass inzwischen sogar Top-Performer an ihrem Arbeitsplatz verharren, anstatt neue Möglichkeiten zu ergreifen. Eine Analyse von Korn Ferry, über die Fast Company berichtete, unterstreicht diesen Trend: Viele Menschen haben aktuell gar nicht vor, ihren Job in naher Zukunft aufzugeben - selbst dann nicht, wenn attraktive Alternativen vorhanden wären.

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Warum der Trend gerade jetzt so stark ist

Dass sich dieses Verhalten gerade in den vergangenen Jahren verstärkt hat, überrascht nicht. Die wirtschaftliche Lage sorgt vielerorts für Zurückhaltung. Blue Signal verweist darauf, dass stagnierende Stellenmärkte und weniger Gehaltssteigerungen bei einem Wechsel eine entscheidende Rolle spielen. Wer einen neuen Job antritt, kann heute längst nicht mehr automatisch mit besseren Bedingungen rechnen. Dazu kommen Ängste vor Umstrukturierungen und dem Einfluss neuer Technologien, die für zusätzliche Unsicherheit sorgen. Fast Company hebt hervor, dass insbesondere jüngere Generationen wie die Gen Z Risiken meiden und Sicherheit über alles stellen.

Die versteckten Risiken des Festhaltens

Kurzfristig bringt "Job Hugging" Ruhe und Stabilität. Auf längere Sicht jedoch entstehen ernsthafte Probleme. Wer über Jahre in derselben Rolle bleibt, verpasst es, neue Fähigkeiten zu entwickeln, und läuft Gefahr, von Innovationen und Trends abgehängt zu werden. Forbes warnt vor einer "Skill Stagnation", die den Marktwert von Beschäftigten spürbar schwächt. Hinzu kommt die psychologische Komponente: Wer bleibt, obwohl er innerlich schon längst nicht mehr motiviert ist, verliert Freude und Energie. Arbeitgeber wissen zudem, dass die Wechselbereitschaft geringer geworden ist - das schwächt die Position in Gehalts- oder Beförderungsgesprächen. So entsteht ein Stillstand, der auf Dauer schwer zu durchbrechen ist.

Chancen und Risiken für Unternehmen

Auch für Unternehmen ist der Trend zwiespältig. Auf den ersten Blick wirkt er positiv: Weniger Kündigungen bedeuten geringere Rekrutierungskosten und mehr Stabilität in den Teams. Inc.com weist darauf hin, dass Unternehmen dadurch kurzfristig profitieren und verlässlicher planen können. Doch die Kehrseite ist gravierend. Wenn Beschäftigte nur bleiben, weil sie sich nicht trauen zu gehen, sinkt die Innovationskraft. Kreative Impulse fehlen, und die Gefahr einer inneren Kündigung wächst. Sobald sich die wirtschaftliche Lage bessert, könnten diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in großer Zahl abwandern - mit allen Risiken für das Unternehmen, das plötzlich vor einem Talenteverlust steht.

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Wege, die Sackgasse zu vermeiden

Ein Ausweg ist möglich, wenn beide Seiten handeln. Beschäftigte können ihre Situation aktiv gestalten, indem sie sich weiterbilden, Netzwerke pflegen und ihre Perspektiven regelmäßig hinterfragen. Forbes rät dazu, nicht nur auf den vermeintlichen Schutz des Arbeitsplatzes zu setzen, sondern die eigenen Fähigkeiten auszubauen, um flexibel zu bleiben. Unternehmen wiederum sollten Karrieremöglichkeiten transparent machen und eine Kultur fördern, in der Entwicklung möglich ist.

Paul Schütte, Redaktion finanzen.net