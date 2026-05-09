So lässt sich bei WhatsApp erkennen, wer den Status angesehen hat
Über den Status kann man bei WhatsApp mit Freunden für eine begrenzte Zeit ein Foto oder die aktuelle Laune teilen. Wie man herausfindet, welche Kontakte den eigenen aktuellen Status angesehen haben.
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WhatsApp-Status: Welche Kontakte haben den Status gesehen?
Wer sehen möchte, wer bei WhatsApp einen Blick auf den eigenen Status geworfen hat, sollte zunächst wissen, dass die dafür vorgesehene Anzeige nur für aktuell verfügbare Status-Meldungen verfügbar ist. Ist der Status also zeitlich abgelaufen, lässt sich nicht mehr herausfinden, welche Kontakte ihn aufgerufen haben. Ist der Status noch verfügbar, öffnet man WhatsApp, ruft das Status-Menü über die Leiste oben auf und tippt auf die hinter "Mein Status" angezeigte aktuelle Meldung. Das derzeitige Foto oder Video des eigenen Status wird nun genau so angezeigt, wie es auch für die Kontakte erscheint. Im unteren Bereich findet sich ein Augen-Symbol mit einer Zahl, die genau angibt, wie viele bereits auf die Status-Meldung getippt haben. Will man nun wissen, wer genau sich den Status angeschaut hat, zieht man einfach mit dem Finger vom unteren Bildschirmrand nach oben. Nun werden alle WhatsApp-Kontakte angezeigt, die den Status gesehen haben.
So sieht man sich den Status seiner Freunde heimlich an
Auf diese Art lässt sich zwar herausfinden, wer den eigenen Status angeschaut hat, nicht aber wie oft. Möchte man den Status direkt an einen Kontakt weiterleiten, geht dies über die Detailansicht. Will man den Status vorzeitig ausschalten, tippt man auf das Mülleimer-Symbol. Die Löschung der Meldung erfolgt dann sofort und nicht erst nach Ablauf von 24 Stunden. Bekommt man die Nachricht "WhatsApp-Status gesehen von 0" angezeigt, kann dies zweierlei Gründe haben: Entweder hat noch niemand auf die Status-Meldung getippt oder der Status wurde von Kontakten angesehen, die die Lesebestätigung deaktiviert haben. Denn wie galaxa-tipps.de verrät, gibt es einen Trick, wie man sich den Status von anderen auch heimlich ansehen kann. Dazu muss man einfach nur in den Einstellungen die Lesebestätigung, die allseits bekannten "blauen Haken", deaktivieren. Hat man dies getan, wird man nicht mehr unter den Personen angezeigt, die sich den Status eines ihrer Kontakte angesehen haben.
Thomas Weschle, Redaktion finanzen.net
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