Platz 9: Rocco Forte Hotels

Die europäische Kette Rocco Forte Hotels ist mit rund 12 Hotels der größte Betreiber von Luxushotels in Europa. Der Hauptsitz befindet sich in London. CEO des Unternehmens ist Rocco Forte. In Deutschland befinden sich das "Hotel de Rome" in Berlin sowie das "The Charles Hotel" in München im Besitz der Hotelkette.

Quelle: LTI, Bild: clearlens-images / pixelio.de