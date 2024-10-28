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Zufriedenheit im Job

"Die richtige Wahl treffen": Durch optimierte Fragen zum idealen Arbeitsplatz

"Die richtige Wahl treffen": Durch optimierte Fragen zum idealen Arbeitsplatz

Ein Jobwechsel kann entscheidend für die berufliche und persönliche Entwicklung sein. Dabei ist es essenziell, die richtige Wahl zu treffen. Der Schlüssel zum Verständnis, ob ein Job wirklich passt, liegt oft in den Fragen, die während des Vorstellungsgesprächs gestellt werden. Es geht nicht nur um den ersten Eindruck, sondern um einen tieferen Einblick in die Organisation und die Position.

Schlüsselfaktoren bei der Bewertung einer neuen Position

Vorstellungsgespräche bieten die Gelegenheit, ein Unternehmen und seine Kultur zu verstehen. Der Organisationspsychologe Andre Martin erklärt einem Artikel des US-amerikanischen Wirtschafts- und Finanznachrichtensenders CNBC zufolge, dass viele Mitarbeiter rückblickend zugeben, bereits im Bewerbungsgespräch Warnzeichen bemerkt zu haben, denen sie jedoch keine Beachtung schenkten. Dies kann auf den sogenannten Bestätigungsfehler zurückgeführt werden, bei dem Menschen dazu neigen, Informationen zu favorisieren, die ihre bestehenden Ansichten bestätigen.

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So empfiehlt Martin, bei der Bewertung einer potenziellen neuen Position mehrere Schlüsselfaktoren zu berücksichtigen. Zunächst sollte man intensiv reflektieren, in welchem Arbeitsumfeld man sich am wohlsten fühlt. Die Art, wie ein Unternehmen seine Strategien entwickelt, im Team agiert und Konflikte angeht, kann wertvolle Hinweise darauf geben, ob es mit den eigenen Vorstellungen und Werten in Einklang steht. Es ist ebenfalls entscheidend, über die charakterlichen und beruflichen Qualitäten nachzudenken, die jemanden in der betreffenden Position erfolgreich machen könnten.

Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die Beziehung zu den Vorgesetzten. Gallup-Statistiken haben dabei gezeigt, dass diese Beziehung eine prägende Rolle für das Mitarbeiterengagement spielt. Daher sollte man sich laut dem Organisationspsychologen im Vorfeld eine klare Vorstellung davon machen, welche Werte, Führungsmethoden und charakterlichen Eigenschaften die ideale Führungskraft für einen persönlich verkörpern sollte. Im Interview könnte man beispielsweise nach positiven Rückmeldungen bezüglich des Führungsverhaltens oder nach dem Ansehen des Teams im Unternehmen fragen.

Schließlich sollte man sich nicht allein von den vielfältigen Aufgaben, die in Stellenbeschreibungen oft genannt werden, beeindrucken lassen, wie Andre Martin erklärt. Stattdessen sollten Bewerber ihren Fokus darauf legen, welche Haupttätigkeiten in den anstehenden sechs Monaten im Vordergrund stehen werden, und einschätzen, ob diese mit ihren individuellen Kompetenzen und Stärken in Einklang stehen.

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Passt der Job wirklich zu mir?

Um festzustellen, ob ein Job wirklich passt, sollte man sich laut eines Online-Beitrags von "Karrierebibel" selbst einige Fragen stellen, die die eigene Zufriedenheit und das Engagement am Arbeitsplatz bewerten. So sollte man darüber nachdenken, ob man sich vorstellen kann, die aktuelle Tätigkeit langfristig auszuüben, ob man einen Sinn in seiner Arbeit sieht, ob man täglich motiviert zur Arbeit geht und ob man das Gefühl hat, einen positiven Einfluss zu haben.

Neben der persönlichen Reflexion spielt auch die Unternehmenskultur eine entscheidende Rolle. Ein positives Arbeitsumfeld und der Umgang mit Kollegen, sowie die Übereinstimmung der eigenen Werte mit denen des Unternehmens, können Hinweise darauf geben, ob man den richtigen Job gefunden hat, wie Karrierebibel weiter berichtet.

Abschließend sei es wichtig zu betonen, dass jeder Mensch unterschiedliche Bedürfnisse und Vorstellungen von seiner idealen Arbeitsstelle hat. Daher sollte man sich regelmäßig Zeit für diese Selbstreflexion nehmen und ehrlich zu sich selbst sein, da sich Bedürfnisse und Interessen im Laufe der Zeit ändern können.

Dominik Maier, Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Rawpixel.com / Shutterstock.com, Shadow Inspiration / Shutterstock.com

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