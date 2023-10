Zweiter Bildungsweg

Das Abitur nachzuholen, ist für viele Menschen ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu neuen beruflichen Perspektiven und persönlicher Weiterentwicklung. Ob aus persönlichem Interesse oder der Notwendigkeit heraus - in diesem Artikel sind wichtige Informationen zusammengetragen, die über das Nachholen des Abiturs bekannt sein sollten.

Warum das Abitur nachholen?

Es gibt zahlreiche Gründe, warum Menschen das Abitur nachholen möchten. Ein häufiger Antrieb ist der Wunsch nach besseren beruflichen Perspektiven. Viele Berufe erfordern heute einen Hochschulabschluss, und das Abitur ist oft die Voraussetzung für den Zugang zu einem Studium, wie die Bundesagentur für Arbeit berichtet. Das Nachholen des Abiturs eröffnet somit neue Türen zu einer breiten Palette von Studienrichtungen und Karrieremöglichkeiten.

Ein weiterer Grund kann persönlicher Natur sein. Manchmal möchte man einfach eine Bildungslücke schließen, persönliche Ziele erreichen oder sich intellektuell weiterentwickeln. Das Abitur nachzuholen, ermöglicht es, diese Ziele zu verfolgen und sich selbst neue Horizonte zu eröffnen.

Wie funktioniert das Nachholen des Abiturs?

Das Nachholen des Abiturs kann auf verschiedene Arten erfolgen, das berichtet FOCUS online. Eine Möglichkeit ist der Besuch eines Abendgymnasiums oder eines Kollegs, welche speziell für Erwachsene eingerichtet sind. Dort kann der Unterricht in Abend- oder Wochenendkursen absolviert werden, um die schulische Bildung fortzusetzen.

Eine andere Option ist das Fernabitur, bei dem der Unterrichtsstoff selbstständig erarbeitet wird und Prüfungen abgelegt werden, meist in Verbindung mit Präsenzseminaren oder Online-Tutorien. Diese flexible Form des Lernens ermöglicht Berufstätigen und Menschen mit anderen Verpflichtungen, das Abitur in ihrem eigenen Tempo nachzuholen, so FOCUS online.

Voraussetzungen und Dauer

Die Voraussetzungen für das Nachholen des Abiturs variieren je nach Bundesland und Bildungseinrichtung. In der Regel wird ein Hauptschulabschluss oder ein gleichwertiger Abschluss sowie eine gewisse Berufserfahrung benötigt, berichtet Merkur. Die Dauer des Nachholens kann ebenfalls unterschiedlich sein, typischerweise dauert es jedoch zwei bis vier Jahre, je nachdem, wie viel Zeit investiert werden kann und wie schnell der Lehrstoff bewältigt wird, so das Sächsische Staatsministerium für Kultus.

Kosten und Finanzierung

Die Kosten für das Nachholen des Abiturs fallen sehr unterschiedlich aus. Viele öffentliche Bildungseinrichtungen bieten kostenlose oder kostengünstige Programme an, während private Schulen und Fernlerninstitute in der Regel höhere Gebühren verlangen, wie Merkur berichtet. Es ist wichtig, die finanzielle Seite sorgfältig zu planen und nach möglichen Fördermöglichkeiten, wie Bildungskrediten oder Stipendien, Ausschau zu halten. Auf diese Weise kann die finanzielle Belastung minimiert werden, so die Zeitung weiter.

Redaktion finanzen.net