Dauerregen in Bayern lässt nach

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Dauerregen im Süden und Osten Bayerns soll bis zum Mittag langsam nachlassen. Das geht aus Prognosen des Deutschen Wetterdienstes hervor. Damit dürfte sich die Hochwasserlage entspannen. Bis dahin sei weiterhin mit Anstiegen der Pegelstände an der unteren Donau und in den Einzugsgebieten von Isar, Inn und Regen zu rechnen.

In Passau überschritt der Pegelstand der Donau am frühen Morgen die Warnstufe 3, wie der Hochwassernachrichtendienst Bayern meldete. Auch am Pegel Berg nahe der Gemeinde Wörth (Landkreis Erding) wurde Warnstufe 3 erneut erreicht.

Überflutete Straßen und Parkplätze

Die zweithöchste Meldestufe 3 bedeutet, dass das Wasser einzelne bebaute Grundstücke oder Keller fluten kann und Sperrungen überörtlicher Verkehrsverbindungen möglich sind. In der Nacht gab es Berichte von überschwemmten Straßen, Fußwegen und Parkplätzen in den betroffenen Gebieten./hai/bts/DP/men