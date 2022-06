Fortschritte im Kampf gegen Waldbrände in Nordspanien

MADRID (dpa-AFX) - Im Kampf gegen mehrere Waldbrände im Norden Spaniens haben die Feuerwehren und freiwillige Helfer Erfolge erzielt. In der autonomen Gemeinschaft Navarra sei es in der Nacht zu Dienstag gelungen, ein Feuer bei dem Ort Gallipienzo rund 20 Kilometer südlich von Pamplona unter Kontrolle zu bringen, berichtete die Zeitung "Diario de Navarra" am Dienstag. Es gebe noch mehrere Waldbrände in der Region und die Bewohner der Ortschaften Lerga, Olleta, Eslava, Maquirriain, Gallipienzo Viejo, Sansoain, Amatriain und Gallipienzo Nuevo hätten sich vorsorglich in Sicherheit bringen müssen. Seit Freitag seien in der Region etwa 3300 Hektar Wald verbrannt.

Es gebe aber Hoffnung, dass sich die Lage bald entspanne. Allerdings stehe die eigentliche Waldbrandsaison in den Monaten Juli und August noch bevor. Angesichts der Tatsache, dass es schon im Mai und Juni viel zu trocken gewesen sei, werde das Waldbrandrisiko "extrem hoch" bleiben, sagte Pedro Oria vom Meteorologischen Institut Navarras.

Hitzeperioden werden in Spanien häufiger, früher und intensiver. Der absolute Rekord wurde im vergangenen August in Montoro in Andalusien gemessen: 47,4 Grad. Experten führen diese Entwicklung auf den menschengemachten Klimawandel zurück und erwarten künftig auch noch höhere Temperaturen. Auch in den vergangenen Tage herrschte eine Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 40 Grad./ro/DP/men