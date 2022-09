Opferzahl nach Unwetter in Italien auf mindestens zehn gestiegen

ANCONA (dpa-AFX) - Bei den verheerenden Regenfällen und Überschwemmungen in der italienischen Region Marken an der Adriaküste sind mindestens zehn Menschen gestorben. Das teilte die Präfektur in der Stadt Ancona am Freitagvormittag mit, nachdem zuvor noch von acht Toten die Rede gewesen war. Vier Personen wurden noch vermisst, wie die Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos meldeten.

Darunter seien eine Frau und deren 17 Jahre alte Tochter sowie ein achtjähriger Junge in der Ortschaft Barbara, teilte der Bürgermeister Riccardo Pasqualini laut Ansa mit. In der Gegend hatte es am Donnerstagnachmittag einen heftigen Wolkenbruch gegeben. Experten sagten, dass innerhalb weniger Stunden so viel Regen fiel wie sonst in einem halben Jahr./msw/DP/ngu